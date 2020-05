Præsident Jair Bolsonaros indsats under pandemien - eller mangel på samme - møder kritik, mens dødstal stiger.

Borgmester i den brasilianske millionby Manaus, der er hårdt ramt af coronavirus, siger, at præsident Jair Bolsonaro har et "medansvar" for det høje antal døde i landet.

Det skriver amerikanske medie CNN.

Borgmesteren Arthur Virgilio Neto opfordrer Bolsonaro til at træde af som præsident, "holde kæft og blive hjemme".

Den hårde retorik lyder samtidig med, at dødstallet i Brasilien fortsat stiger. I Manaus er 1182 døde, og alene lørdag blev 51 begravelser afholdt.

Bolsonaro har gentagne gange talt udbruddet af coronavirus ned. Han har kaldt Covid-19 for "en lille influenza" og fordømt "hysteriet" omkring sygdommen.

I fravær af nationale retningslinjer har de enkelte byer og delstater været nødsaget til at udstede hver sit sæt af forholdsregler.

Næsten alle Brasiliens 27 delstater er under en eller anden form for nedlukning.

Bolsonaro har deltaget i flere demonstrationer mod disse restriktioner og nedlukninger.

Borgmester Neto udtrykker stor frustration over Bolsonaro manglende opbakning til nedlukning, da det ifølge ham smitter af på borgerne.

- Flertallet af mennesker lytter til ham (Bolsonaro, red.), fordi borgere i Manaus ikke har opretholdt krav om social afstand. Han er medvirkende til dødsfald blandt coronasmittede, siger Neto ifølge CNN.

- Jeg ved ikke, hvordan det kan forklares, at en mand med så lave kvalifikationer, kan blive præsident for et land på 210 millioner indbyggere, tilføjer han.

Brasilien er det land med næstflest smittetilfælde - kun overgået af USA - med over 363.000 bekræftede tilfælde. Mindst 22.000 coronapatienter er døde i hele landet.

Mandag er yderligere 807 personer døde med coronavirus i Brasilien, hvilket ifølge nyhedsbureauet Reuters er flere end USA, der har registreret omkring 600 dødsfald det seneste døgn.

Brasilien har en af de laveste testrater, og forskere spår, at det reelle antal smittede kan være langt højere.

En forskergruppe, Covid-19 Brasil, anslår, at omkring 3,6 millioner er smittede. Det er mere end ti gange så mange som det officielle tal.

/ritzau/