Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Vi er dybt kede af det.«

Den brasilianske ambassadør i Storbritannien har nu undskyldt over for den forsvundne britiske journalist Dom Phillips familie.

Det sker, efter ambassaden mandag morgen havde fortalt dem, at hans lig var blevet fundet i Amazonas-junglen sammen med liget af ​​hans forsvundne rejsepartner Bruno Pereira.

Det skriver The Guardian.

Problemet var bare, at det ikke var Dom Philips eller bruno Pereira, som man havde fundet. Det var en embedsmand, som havde kontaktet Phillips' svoger og søster for at informere dem om, at ligene var blevet fundet bundet til et træ en uge efter, duoen forsvandt ved floden Itaquaí.

Informationen blev dog få timer efter afvist af det føderale politi, hvis retsmedicinske hold havde undersøgt området, hvor frivillige indfødte, der deltog i eftersøgningen, havde fundet genstande tilhørende de to forsvundne mænd lørdag eftermiddag.

Eftersøgningen har varet over flere dage. (Photo by Joao LAET / AFP) Foto: JOAO LAET Vis mere Eftersøgningen har varet over flere dage. (Photo by Joao LAET / AFP) Foto: JOAO LAET

Tirsdag skrev ambassadøren, Fred Arruda, så til Phillips-familien for at trække ambassadens erklæring tilbage og sende en undskyldning.

»Vi er dybt kede af, at ambassaden i går videregav oplysninger til familien, som ikke viste sig at være korrekte,« sagde Arruda.

Den brasilianske diplomat hævdede, at et team af flere instanser, der blev oprettet ved London-ambassaden for at reagere på forsvindingerne, var blevet »vildledt« af oplysninger, som det havde modtaget fra efterforskningsembedsmænd.

Arruda insisterede på, at eftersøgningen vil fortsætte, uden at der bliver sparet på nogen indsats.

»Vores tanker forbliver hos Dom, Bruno, jer selv og de andre medlemmer af begge familier,« afsluttede ambassadøren med.

Philips og Pereira havde begivet sig ind i regnskoven for at researche til en bog, som den britiske journalist var i færd med at skrive.

57-årige Dom Phillips er blandt andet tilknyttet den britiske The Guardian. Den 41-årige Bruno Pereira er ekspert i indfødte befolkningsgrupper.

Phillips og Pereira havde angiveligt 'modtaget trusler' inden deres tur i junglen. Det oplyser organisationer, der beskæftiger sig med indfødte befolkningsgrupper.

Det oplyses ikke, hvad truslerne gik på.