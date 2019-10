Londons brandvæsen var for dårligt forberedt på en større brand som den i Grenfell Tower i juni 2017.

Færre mennesker ville have mistet livet i en brand i boligblokken Grenfell Tower i 2017, hvis brandvæsnet i London havde reageret hurtigere.

Sådan lyder en af konklusioner i en undersøgelse af branden, der kostede 72 mennesker livet ifølge BBC, der har set dele af undersøgelsens rapport.

Grenfell Tower var en 24-etager høj boligblok i North Kensington i London.

Den 14. juni 2017 udbrød der en brand i blokken som følge af en elektrisk fejl i et køleskab.

Flammerne omsluttede hurtigt hele bygningen på grund af bygningens ydre beklædning.

Ud over de 72 dødsofre blev 74 indlagt på hospitaler med skader i forbindelse med branden.

Derfor nedsatte myndighederne en større undersøgelse af brandens årsag og myndighedernes håndtering.

Den undersøgelse kulminerer i en rapport, der fremlægges onsdag. Men allerede tirsdag fortæller lederen af undersøgelsen, Sir Martin Moore-Bick, til BBC, at rapporten vil kritisere brandvæsnet i London.

Rapporten peger på "seriøse" fejl i beredskabet. Brandvæsnet var dårligt forberedt på en brand som denne, og personalet var ikke trænet til så store hændelser.

- Ledere kom under et enormt pres (i forbindelse med nødopkald om branden, red.), men brandvæsnet havde ikke givet dets ledere i vagtcentralen passende træning og øvelse i, hvordan man håndterer hændelser i så stor en skala med et stort antal opkald, siger Sir Martin Moore-Bick til BBC.

/ritzau/