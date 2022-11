Lyt til artiklen

Mange, mange år senere er der nu en markant udvikling i en uhyggelig sag.

I 1998 bandt Steven Craig sin daværende kæreste, Jacqueline Kirk, til en stol, hældte benzin ud over hende og satte ild til hende.

Jacqueline Kirk, som blev hårdt kvæstet, overlevede, men døde 21 år senere i 2019. Fredag blev Steven Craig varetægtsfængslet for mordet på hende og vil blive dømt ved Bristol Crown Court 9. november, skriver Sky News.

Det sker, da anklagemyndigheden mener, at hun døde »som følge af en del af« de kvæstelser, han pådrog hende i 1998. Steven Craig har i forvejen afsonet 15 års fængsel for angrebet.

Jacqueline Kirks skader dækkede 35 procent af hendes krop, inklusive hendes ansigt, hals, bryst, torso, lår og balder.

Mark Almond, chefinspektør ved Major Crime Investigation Team hos Avon og Somerset Politi, beskrev sagen som »usædvanlig« på grund af den tid, der gik mellem Kirks skader og hendes død.

»Det, han gjorde mod hende, var forfærdeligt og havde en dyb indvirkning på hende og hendes familie. Selvom hun nåede mange betydningsfulde milepæle, blev hendes liv stadig afskåret af skaderne forårsaget af Craig, og det var kun rigtigt, at han bliver holdt fuldt ud ansvarlig,« fortalte han i retssalen.

Efter dommen lød det fra Andrew Pritchard fra Crown Prosecution Service, at Craig nu bliver holdt ansvarlig for de »fulde konsekvenser« af sine handlinger.

»Da Stephen Craig blev fængslet i 2000 for at have forårsaget alvorlig legemsbeskadigelse med forsæt mod Jacqueline Kirk, vidste ingen, at hans handlinger i sidste ende ville føre til Jacquelines død. Som et resultat afspejlede den oprindelige dom, han afsonede, ikke de fulde konsekvenser af hans forfærdelige handlinger,« sagde han.

Anklager Richard Smith KC fremlagde i retten, at Kirks alvorlige forbrændinger spillede en »betydelig« rolle i hendes død.

Han hævdede, at hun gik bort, fordi hendes hud ikke længere var i stand til at strække sig langt nok til at rumme hævelsen af ​​hendes tarme – og desuden grunden til, at lægerne ikke kunne operere mellemgulvet og dermed redde hendes liv.