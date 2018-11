Brandfolk kalder Trumps forsøg på at gøre skovbrande til et politisk stridspunkt for et "skamløst angreb".

USA's præsident, Donald Trump, er kommet i modvind for udtalelser om de dødelige skovbrande i Californien.

Lørdag skrev Trump på Twitter, at "så mange liv går tabt, og det hele skyldes dårlig håndtering af skovene. Det skal udbedres nu, ellers er der ikke flere penge fra den føderale regering!".

Trump kritiseres fra flere sider for at bringe en politisk dagsorden ind i den store tragedie i Californien, der indtil videre har kostet 31 personer livet, mens mere end 200 personer meldes savnet. Det skriver CNN.

Præsidenten for brandmændenes fagforening i Californien, Brian Rice, kalder udtalelsen "et skamfuldt angreb" på de tusindvis af brandfolk, der kæmper i frontlinjen mod de massive skovbrande.

- Præsidentens besked, hvor han angriber Californien og truer med at tilbageholde hjælp til ofrene for de ødelæggende brande, er dårligt informeret, dårligt timet og nedværdigende over for dem, der lider, siger han.

Rice siger videre, at Trumps påstand om, at det er delstatens politik omkring vedligeholdelsen af skovene, der er årsag til skovbrandene, er "faretruende forkert".

Brandene er derimod opstået og har spredt sig på grund af "udtørret vegetation, kraftige vinde, lav luftfugtighed og geografien", lyder det fra Rice.

Han påpeger, at naturkatastrofer hverken er røde eller blå, hvormed han henviser til Demokraternes og Republikanernes partifarver.

- De (naturkatastroferne, red.) ødelægger uanset partifarven, siger han.

Den demokratiske senator i Californien, Henry Stern, siger til CNN, at brandene ikke bør handle om politik.

- Skovbrandene respekterer ikke politik, siger han.

- Vi har mange partier, mange holdninger, men det her handler ikke om politik, men om mennesker.

Flere kendisser har ligeledes kritiseret Trumps udtalelser for at være usmagelige, heriblandt sangeren Katy Perry og skuespilleren Leonardo DiCaprio.

Trump har efter kritikken fulgt op med en mere medfølende tone på Twitter.

- Vores hjerter er med dem, der kæmper mod brandene, de 52.000, som er blevet evakueret, og de 11, der er dræbt, lyder det fra præsidenten.

Efterfølgende er dødstallet steget til 31.

/ritzau/