En gruppe unge førstegangs-campister blev udstillet på Facebook, efter de havde tændt bål i en skov med høj brandfare.

Det var brandstationen, der var blevet tilkaldt til stedet, der havde lavet et Facebook-opslag.

Her startede de med at skrive:

‘Hvad gør idioter, når de skal på camping i vildmarken for første gang?’

En indledning der, efter frustrationen var aftaget, senere blev rettet til, så der nu står:

‘Hvordan man ikke skal gå på camping første gang?’

Det er ordene fra de brandmænd fra Victoria i Australien, der sidste uge rykkede ud til et bål i en skov, der var blevet tændt helt uden nogen forholdsregler.

‘Selvfølgelig kører du ind i midten af en tør skov og tænder et bål, der har potentialet til at starte en alvorlig skovbrand,’ fortsætter de i opslaget.

Woodend Country Fire Authority (CFA), som den australske brandstation hedder, skriver, at da det er en periode med høj brandfare, er man nødt til at tage de nødvendige forholdsregler, før man tænder ild.

Der må kun tændes et bål, hvis der næsten ingen eller slet ingen vind er. Og ilden skal tændes i et korrekt konstrueret ildsted med den rigtige dybde og bredde.

Derudover skal der hele tiden være en person, som holder øje med bålet.

Absolut ingen af disse forholdsregler var blevet fulgt af de unge campister.

Og ikke nok med det. I et opfølgende opslag kunne man læse, at brandmændene havde været ude ved stedet for anden gang og var blevet mødt af et ‘oprørende’ syn.

De skriver i deres andet opslag, at de har fået en del kritik for at bruge for hårde ord, og at de er kede af det, hvis de har fornærmet nogen af den grund.

‘Vi var bare vrede over deres ignorance. Okay, vi er ikke længere vrede, vi er oprørte,’ skriver de.

For anden gang, de kom ud til campingstedet, blev de mødt af et helt andet syn.

De unge campister havde efterladt alt bag sig. Telte, stole, affald inde i teltene og affald uden for teltene.

Brandmændene har nu fundet frem til de uansvarlige campisters bilregistrering og telefonoplysninger.

Sagen er overdraget til politiet.

‘Vi vil lade det være op til fornuftige, ansvarlige mennesker, der respekterer vores miljø at beskrive, hvad de føler for sådan en respektløs uansvarlighed’ afslutter de.