Det var en tårevædet Theresa May, der fredag annoncerede, at hun trækker sig som premierminister i Storbritannien.

At det har været et anstrengende og frugtesløst job, at stå i spidsen for briternes forsøg på at kappe forbindelsen til EU, kan ingen være i tvivl om. Men ikke engang sin egen afgang, kan Theresa May undgå at få på puklen for.

Efter sin tale bliver hun nu angrebet af britiske brandfolk, der kalder hendes opførsel for ‘skammelig’.

Under sin følelsesladede tale sagde Theresa May bl.a. at jobbet som premierminister havde givet hende ‘en platform til at give en stemme til de stemmeløse og bekæmpe de brændende uretfærdigheder, der stadig præger vores samfund’.

Fredag trådte den britiske premierminister Theresa May tilbage. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Fredag trådte den britiske premierminister Theresa May tilbage. Foto: TOBY MELVILLE

I samme ombæring nævnte hun, efterspillet efter ulykken i Grenfell Tower, som én af de ting, hun var stolt over at have bedrevet i sin regeringsperiode.

14. juni 2017 brød den 24 etager høje boligblok Grenfell Tower i London-bydelen Kensington i brand. Hundredvis af brandfolk kæmpede for at slukke branden, der kostede 71 liv mens mindst 74 kom til skade.

»Jeg oprettede den uafhængige undersøgelse af tragedien i Grenfell Tower, for at søge efter sandheden, så intet som det nogensinde sker igen, og så de mennesker, der mistede deres liv den aften, aldrig bliver glemt,« sagde premierministeren.

Men dén udtalelse er faldet engelske brandmænd for brystet, skriver avisen The Independent.

I juni 2017 brød et 24 etager højt boligbyggeri i London i brand. Mere end 70 personer døde og lige så mange kom til skade. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere I juni 2017 brød et 24 etager højt boligbyggeri i London i brand. Mere end 70 personer døde og lige så mange kom til skade. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Formanden for brandmændenes fagforening, Fire Brigades Union, Matt Wrack har svaret igen:

»At den afgående premierminister mener, at hendes forfærdelige reaktion på Grenfell er en stolt del af hendes arv, er helt ærligt skammeligt,« siger han til The Independent.

»Mange af de underliggende problemer i Grenfell skyldtes usikre forhold, som havde fået lov til at bestå under Tory-regeringerne og et råd, for hvilket Theresa May bærer det ultimative ansvar,« forsætter han.

Undersøgelsen, som May satte i gang efter branden, beskylder han for at være en syltekrukke, der har sparket kontrollen med virksomheders og regeringens interesser til hjørne.

Bygningen Grenfell Tower efter den voldsomme brand i 2017. Foto: NIKLAS HALLE'N Vis mere Bygningen Grenfell Tower efter den voldsomme brand i 2017. Foto: NIKLAS HALLE'N

Han mener, at premierministerens undersøgelse har nægtet ‘familier og overlevendes retfærdighed, samtidig med at virksomhederne som sædvanlig kan fortsætte for de rige’.

Allerede i 1999 blev der talt om manglende brandsikkerhed i Grenfell Tower. I 2013 blev ejerne af bygningen advaret om bygningens mulige sikkerhedsmæssige risici.

Et år efter blev en renovering af bygningen sat i gang, men ifølge et rapportudkast, som brandspecialister lavede efter ulykken, var den altafgørende årsag til brandens katastrofale omfang netop facaderenoveringen.

For det isoleringsmateriale og pladerne, der blev anvendt på bygningens facade, opfyldte ikke kravene til brandsikkerhed.