En redningsaktion for en 75-årig kvinde i Tyskland har fået en tragisk udgang.

Da tilkaldte brandmænd på en drejestige forsøgte at få den overvægtige kvinde ud fra et tagvindue i et hus, gik det galt.

For øjnene af redningsfolkene faldt hun pludselig flere meter til jorden og mistede livet.

Ifølge den tyske avis Bild var brandfolkene folkene blevet tilkaldt, fordi det ikke var muligt for ambulancefolk alene at løfte den kraftige kvinde ud fra bygningen på normal vis, da hun skulle på hospitalet.

Tragedien fandt sted i sydtyske Sinzing nær Regensburg i det østlige Bayern fredag aften.

Ifølge en talsmand fra det lokale, frivillige brandvæsen var det ikke første gang, at brandfolk var blevet tilkaldt for at hjælpe med at bære den tunge patient ud fra hendes bolig i forbindelse med hospitalsbehandling.

»Det er jo det sidste, man ønsker sig som redningsmandskab, hvis formål det er at hjælpe. Så meget desto mere er det en tragedie,« siger brandinspektøren Wolfgang Scheuerer fra Regensburg til Bild.

Efter dødsulykken har de involverede brandfolk fået psykologisk krisehjælp, ligesom politiet er i gang med en nærmere undersøgelse af de faktiske omstændigheder.