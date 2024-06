Brandfolk i Israel kæmper med at slukke skovbrand antændt af raketter fra Hizbollah.

Et større område i den nordlige del af Israel står ifølge nyhedsbureauet Reuters i flammer som følge af raketangreb affyret af den libanesiske militante bevægelse Hizbollah.

Redningsmandskaber og brandfolk kæmper med at slukke branden.

Israelske natur– og parkmyndigheder oplyser ifølge avisen The Times of Israel, at det vil tage år at genoprette den lokale flora efter skovbranden, som kort efter klokken 03 natten til tirsdag dansk tid spreder sig over 10 kvadratkilometer.

I alt blev mindst 40 raketter affyret. Raketterne ramte ifølge avisen byen Katzrin, og flammerne har spredt sig i området heromkring.

Det skete, efter at det israelske militær havde udført angreb mod Hizbollah. Bevægelsen hævder at have affyret masser af raketter mod en israelsk militærbase i området.

Også huse står i brand, har lokale medier oplyst.

Mange indbyggere bosiddende tæt på grænsen til Libanon er for månedsvis siden blevet evakueret som følge af eskalerende uroligheder mellem Israel og Hizbollah.

Branden har ifølge The Times of Israel ødelagt et af de ældste pistacietræer i et nærliggende returreservat. Nogle af træerne i området er mere end 400 år gamle.

Der er også opstået brande på den libanesiske side af grænsen som følge af gentagende israelske angreb.

/ritzau/