Voldsomme brande æder sig igennem store områder i Grækenland.

Alene de sidste dage er over 140 skovbrande brudt ud i det ellers så idyliske ferieland.

Hundredvis af brandfolk er udkommanderet og kæmper for at få flammerne under kontrol.

De mange naturbrande skyldes en farlig kombination af vind og vejr.

»Det er en eksplosiv cocktail af tørke, høje temperaturer og kraftig vind,« lød det på et pressemøde søndag aften fra Yiannis Artopoios, der er talsperson for det græske brandvæsen.

Det skriver det internationale nyhedsbureau AFP.

Blandt andet den poulære ferieø Lesbos er hårdt ramt.

Her blev 450 personer evakueret fra flere af øens landsbyer i løbet af søndagen, beretter den græske nyhedskanal ERT.

Her ses en af de mange voldsomme naturbrande, der har ramt Grækenland. Foto: EUROKINISSI Vis mere Her ses en af de mange voldsomme naturbrande, der har ramt Grækenland. Foto: EUROKINISSI

Mandag morgen skriver ERT, at brandvæsenet har størst udfordringer i området nær landsbyerne Krestena og Skillountia, der med en fugleflugtafstand på cirka ti kilometer ligger faretruende tæt på Olympia på det vestlige Peloponnes.

Olympia er særlig kendt for den berømte arkælogiske plads, som de olympiske lege oprindeligt stammer fra.

En kæmpe brandslukningsindsats er derfor sat i værk.

159 brandfolk er i øjeblikket i aktion i området, og slukningsarbejdet tæller dertil fire brandfly, fire brandhelikoptere og 59 brandbiler.

Her ses et hus i landsbyen Krestena, hvor en større brand truer i baggrunden. Foto: EUROKINISSI Vis mere Her ses et hus i landsbyen Krestena, hvor en større brand truer i baggrunden. Foto: EUROKINISSI

Fortsatte ændringer i vindforholdene, et kuperet terræn og stedvis tæt skov vanskeliggør dog slukningsarbejdet.

»Vi har konstante opblusninger. Slaget er i gang. Alle de involverede; brandfolkene, skovriddere, soldater, frivilige og civilforsvaret er alle sammen her på bakken,« lød det søndag fra Grækenlands beredskabs- og klimaminister Christos Stylianides, der forinden havde fløjet i helikopter hen over området.

»Den kamp, ​​de kæmper derovre, er en heroisk kamp. Vi må anerkende den indsats, de yder,« sagde ministeren yderligere.

Til alles lettelse har brandvæsenets indsats angiveligt vist sig at bære frugt.

Mandag morgen oplyste borgmesteren i landsbyen Andritsaina, der ligger lige ved siden af ​​skovbranden, at der er sket store fremskridt i løbet af natten, og at brandene er blevet reduceret markant.