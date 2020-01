Branden i parkeringshuset ved Stavanger Lufthavn, der holder flyene på jorden på ottende time, har været frygtet længe.

Politiet har nemlig oplyst, at branden er brudt ud i en elbil i parkeringshuset.

Og for Norge, der er kendt som verdens førende elbil-nation, er det tegnet på en livsfarlig problematik ved det tekniske og grønne fremskridt, der endnu ikke er taget ordentligt hånd om.

Det fortæller det norske forsikringsselskab Gjensidige Skadeforsikring tirsdag aften i et interview hos norske TV 2.

Forsikringsselskabets kommunikationschef, Bjarne Aani Rysstad, fortæller, at de mange ladestandere til elbilerne er et problem i de snævre parkeringshuse.

Tit er der nemlig lange rækker med ladestationer, som brandbilerne ikke kan komme forbi, hvis der skulle opstå brand.

Men det største problem er, at elbilernes batterier er meget farlige, hvis der opstår brand.

»Begynder de at brænde, kan ikke engang brandvæsenet slukke det. Hvis branden først tager fat, vil det bare fortsætte med at brænde. Det varer ved i lang tid og faren for, at det spreder sig, er stor. Og hvis brandvæsenet ikke kan komme til, kan det få katastrofale følger,« siger Bjarne Aani Rysstad til norske TV 2.

Sola 20200107. Brann i parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Ifølge kommunikationschefen for forsikringsselskabet findes der endnu ikke en ordentlig løsning til at slukke brande i elbiler og deres batterier og ladestandere.

Det er ikke længe siden, der sidst blev advaret mod 'batteribrande' i Norge.

Lige før jul gik brandvæsenet ud og sagde, at de frygtede netop denne slags brande blandt elbiler, skriver norske TV 2.

Her nævnte Bergen Brandvæsen, at de meget brandbare elementer i batterierne giver en voldsom røgudvikling med høje temperaturer. Og at der derudover er giftige gasser i røgen fra batterierne.

Sent tirsdag aften fortsætter branden med uformindsket styrke.

Enkelte steder er dele af taget faldet sammen, hvilket har tvunget røgdykkere ud af bygningen.

Ydermere må brandvæsenet konstatere, at branden har spredt sig fra første til anden etage af parkeringshuset, hvilket nu får politiet til at vurdere, at det bestemt er sandsynligt, at hele bygningen kan falde sammen.

Som politiet konstaterer, er der nemlig hele fem etager med biler og elbiler, der kan eskalere branden, hvis flammerne får fat.