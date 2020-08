Titusinder af indbyggere er sendt på flugt fra deres hjem i Californien, som er ramt af nogle af de værste brande, den amerikanske delstat hidtil har oplevet.

I forvejen var flere store brande brudt ud. Og i de seneste dage har lynnedslag antændt endnu flere brande i de tørre områder, også uden for Californien.

- Det vestlige USA og Great Plains (stort prærie- og steppeområde, red.) er indhyllet i røg på grund af igangværende skovbrande, der strækker sig fra Rocky Mountains til vestkysten, meddeler USA's meteorologiske institut.

I løbet af weekenden kan der komme mere lyn og torden. Og det kan sætte endnu flere brande i gang i et stort område, der er ramt af tørke. Planter og træer er tørre, og ilden breder sig hurtigt.

De to største skovbrande i Californien har brændt et område, der er lidt mindre end Fyn. Her er mindst 565 huse og andre bygninger brændt ned.

Den største af de to brande, der har fået navnet LNU, breder sig over 1271 kvadratkilometer svarende til Lollands størrelse. Det er den næststørste enkelte brand, der nogensinde er registreret i Californien.

- Vi har simpelthen ikke set noget lignende i mange år, sagde Californiens guvernør, Gavin Newsom, fredag.

Omkring 2600 brandfolk er sat ind for at få ilden under kontrol.

A home beings to cave in due to the extensive heat of the CZU Lightning Fire near Boulder Creek, California on Friday, August 21, 2020. (Photo by David Rodriguez/The Salinas Californian/USA Today Network/Sipa USA) Foto: USA TODAY Network Vis mere A home beings to cave in due to the extensive heat of the CZU Lightning Fire near Boulder Creek, California on Friday, August 21, 2020. (Photo by David Rodriguez/The Salinas Californian/USA Today Network/Sipa USA) Foto: USA TODAY Network

- Mange af brandmændene har været i gang i 72 timer, og alle er udmattede, siger en lokal embedsmand, Jim Wood fra vinområdet Sonoma, til avisen Los Angeles Times.

Indtil videre menes brandene at have kostet fem mennesker livet. Fire af de døde blev fundet torsdag.

Omkring 119.000 beboere er evakueret fra området. Men mange andre har nægtet at lade sig evakuere fra deres hjem.

- Så længe vi er her, ved vi i det mindste, hvad der foregår, siger den 68-årige John Newman, der bor i Napa.

- Familien er bekymret, men det er lidt anderledes, når man rent faktisk er her, siger han til avisen San Francisco Chronicle.

Nogle af Californiens naturparker er også blevet ramt af brandene.

Det gælder blandt andet The Big Basin Redwoods State Park, hvor historiske bygninger er gået op i røg.

Der er sket "omfattende ødelæggelser" i naturområdet, hvor man også kan finde over 500 år gamle kæmpefyr, lyder det i en meddelelse fra parken.

/ritzau/AFP