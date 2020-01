17 mennesker er indtil videre omkommet i flammerne under de mange naturbrande i Australien. Men uoverskueligt mange dyr har også mistet livet.

Siden september er 480 millioner dyr omkommet under de mange naturbrande.

Det vurderer miljøforskere fra Sydney Universitet, skriver The Times.

Antallet af døde dyr stiger sandsynligvis, når ødelæggelserne efter de voldsomme brande i New South Wales og Victoria henover nytåret er gjort op, skriver australske News.

Over 8,000 koalas are feared dead in Australia after fires hit a major habitat, wiping out 30% of a koala colony.



Experts say the fires have probably killed millions of animals like kangaroos, wombats and wallabies. pic.twitter.com/83vBUbHoCB — AJ+ (@ajplus) December 30, 2019

»Konsekvenserne for mange arter er ekstrem og vedvarende. Det fulde billede af tabet af vilde dyr vil sandsynligvis aldrig blive kendt, men det vil sikkert blive talt i millioner,« skrev Stand Up for Nature, der er en alliance af organisationer, i et åbent brev til New South Wales’ premierminister, Gladys Berejiklian.

8400 koalaer skulle være omkommet i New South Wales. Det svarer til en tredjedel af bestanden i staten.

Det samme gælder for såkaldte ‘flying foxes’ - en slags flagermus, hvor bestanden er gået fra 20.000 til 5.000.

Videoer på sociale medier har vist, hvordan koalaerne, tigger vand fra mennesker.

#Australia - Flying foxes abandon their young as they flee #bushfires and search for food in 'starvation event' - Raging bushfires are forcing flying foxes to leave their offspring as... https://t.co/tV70e75VeN — Justice for Cecil (@CecilsJustice) January 2, 2020

De spiser kun bladene fra eukalyptustræer, som er fyldt med olie, der gør koalaerne letantændelige.

Andre videoer viser, hvordan kænguruer flygter fra brandene.

Myndighederne forventer, at de farlige tilstande 'topper' lørdag 4. januar.

Det frygtes ifølge news.com.au, at det vil resultere i flere dødsfald for både dyr og mennesker.