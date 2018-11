Demonstranter bygger barrikader i Athens gader og kaster brandbomber, mens politiet svarer igen med tåregas.

Græsk politi og demonstranter er lørdag aften stødt sammen i midten af den græske hovedstad, Athen.

Her markerer tusindvis af grækere årsdagen for det studenteroprør, som den daværende militærjunta i 1973 slog hårdt ned på, men som var med til at gøre en ende på styret.

Politiet har affyret tåregas mod en gruppe hætteklædte demonstranter, der kaster sten og brandbomber mod betjentene.

Græsk tv viser billeder af demonstranter, der bruger stole til at bygge barrikader i gaderne og kaster brandbomber mod politiet fra toppen af etageejendomme.

Politiet har foruden tåregas taget vandkanoner i brug i et forsøg på at sprede demonstranterne.

Urolighederne finder sted i Exarchia-kvarteret, hvor snesevis af mennesker blev slået ihjel på denne dato for 45 år siden.

Inden de voldelige sammenstød var omkring 10.000 demonstranter gået i et fredeligt optog gennem Athen, hvor politiet var til stede i stort antal for at forhindre uroligheder.

Mange af demonstranterne lagde kranse og blomster ved Polyteknisk Institut i Athen, hvor de blodige uroligheder i 1973 fandt sted.

Optoget sluttede ved USA's ambassade. Mange grækere beskylder USA for at have støttet det militære styre, der regerede Grækenland med hård hånd fra 1967 til 1974.

Demonstranterne holdt bannere op med teksten "Modstand" og råbte slagord om den otteårige gældskrise, der har tvunget Grækenland gennem en alvorlig økonomisk hestekur.

De omfattende nedskæringer har ramt millioner af grækeres dagligdag.

