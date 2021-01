Deltagere i generalprøve på Joe Bidens indsættelse blev evakueret fra pladsen foran Kongressen.

Kongresbygningen i Washington D.C. blev mandag kortvarigt lukket ned på grund af en "ekstern sikkerhedstrussel".

Det viste sig at være en mindre brand tæt ved Kongressen, der havde udløst en større sikkerhedsalarm.

Branden er nu slukket, og der er ikke længere nogen trussel mod den offentlige sikkerhed, meddeler Secret Service på Twitter.

- Af forsigtighedshensyn blev USA's kongresbygning midlertidigt lukket ned. Der er ingen trussel mod offentligheden, lyder det fra tjenesten, der har til opgave at beskytte præsidenten og andre politiske ledere.

Mens nedlukningen stod på, havde ingen lov at komme ind eller ud af bygningen, oplyste et øjenvidne på stedet.

Politiet i Kongressen sendte en besked rundt til de forskellige dele af Kongressen, rapporterer Sky News.

- På grund af en ekstern sikkerhedstrussel under broen på I-295 ved gaderne First og F Street SE er indgang og udgang ikke tilladt på nuværende tidspunkt, lyder det i beskeden.

- I må bevæge jer rundt i bygningerne, men bliv væk fra ydre vinduer og døre. Hvis I er ude, så søg dækning.

Deltagere i en generalprøve på Joe Bidens indsættelse blev evakueret fra stedet, skriver nyhedsbureauet AP.

Biden skal efter planen tages i ed som præsident onsdag. Sikkerhedsniveauet er markant forhøjet ved Kongressen, hvor ceremonien finder sted.

Mandagens sikkerhedsalarm kommer, 12 dage efter at tilhængere af præsident Donald Trump trængte ind i kongresbygningen 6. januar.

Her var Kongressen under ledelse af vicepræsident Mike Pence i færd med at certificere Bidens sejr ved præsidentvalget.

Mange Trump-tilhængere tror på præsidentens påstand om, at valget er blevet "stjålet" fra ham, og at Biden har snydt sig til valgsejren.

Enkelte af de uromagere, der indtog Kongressen for 12 dage siden, råbte "hæng Mike Pence" og beskyldte ham for forræderi.

/ritzau/