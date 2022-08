Lyt til artiklen

Der er opstået en brand på et dæk på Stena Scandica-færgen i Østersøen.

Dækket er et bildæk med en masse biler. Årsagen til branden er endnu ukendt. Det skriver Aftonbladet.

Ifølge det svenske søfartsvæsen skulle der være 300 personer om bord på skibet. Ruten går fra lettiske Ventspils til Nynashamn.

»Vi har alarmeret alle tilgængelige enheder, lodsbåde, helikoptere og andre fartøjer i nærheden for at redde personerne,« siger Lisa Mjörning, talsmand for det svenske søfartsvæsen.

Alarmen om branden kom klokken 12.40. Ifølge det svenske søfartsvæsen skal branden være under kontrol.

»Der er røg, men der er ingen åbne flammer,« siger Lisa Mjörning fra det svenske søfartsvæsen til avisen.

En større redningsaktion er i gang på stedet, og evakueringen af ​​de 300 personer om bord er i gang. Både helikoptere og Gotlandsfærgen deltager i arbejdet. Det skriver Expressen.

Ifølge trackeren Vesselfinder er der tale om et skib, der sejler under dansk flag.

Den svenske kystvagt deltager i indsatsen.

Stena Scandica blev bygget i 2005 og er 186 meter langt.

B.T. følger sagen.