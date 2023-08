11 personer savnes fortsat efter, at der onsdag morgen udbrød brand på et feriested i den østfranske by Wintzenheim.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

17 personer er evakueret fra feriestedet, og en af dem er blevet overført til et hospital.

Det lokale politi i Haut-Rhin skriver på sin hjemmeside, at der var voldsomme flammer, da branden brød ud omkring klokken 06.30.

Branden skulle have raseret 300 m² af den i alt 500 m² store bygning, men blev dog hurtigt bragt under kontrol, lyder det fra det lokale politi.

Den franske indenrigsminister Gérald Darmanin skriver på det sociale medie X, at der sandsynligvis er flere ofre for branden.

Han tilføjer, at feriestedet benyttes af personer med handicap.

Det var personer fra den franske by Nancy, som befandt sig på feriestedet, da branden brød ud.

Der er ingen børn blandt de 11 savnede.