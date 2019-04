Protestbevægelsen 'De Gule Veste' demonstrerer igen i Paris' gader. Og det går ikke stille for sig.

En bil og flere motorcykler og barrikader er sat i brand, ligesom der er meldinger om sammenstød mellem demonstranter og politiet, som blandt andet har brugt tåregas.

Det franske politi oplyste tidlig lørdag eftermiddag at 126 personer er blevet anholdt, skriver nyhedsbureauet Associated Press.

Det er især i det østlige Paris, at det går vildt for sig.

Omkring Place de la Republique forsøger brandfolk at få spredte brande under kontrol, mens politiet har affyret tåregas mod demonstranterne.

Der har endda været enkelte voldelige sammenstød mellem politiet og aktivisterne, oplyser AP.

Forud for demonstrationerne tjekkede politiet hele 11.000 mennesker, som ville ind i den franske hovedstad.

Også flere andre steder i Frankrig demonstrerer 'De Gule Veste', som er utilfredse med præsident Emmanuel Macrons reformpoitik, som aktivisterme mener favoriserer eliten.

De fleste steder i Paris og over resten af Frankrig har demonstrationerne dog forløbet nogenlunde fredeligt.

Protestbevægelsen 'De Gule Veste' har gennemført aktioner hver weekend i månedsvis, men med faldende tilslutning i de seneste uger.

Flere af aktivisterne har også udtrykt frustration over, at indsatsen for at redde den alvorligt brandskadede katedral Notre Dame har overdøvet bevægelsens krav om større økonomisk lighed og lavere skatter i Frankrig.

