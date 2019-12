Sydney i Australien er indhyllet i en sundhedsfarlig røg fra flere brande i nationalparken Blue Mountains.

Luftforureningen i det røgindhyllede Sydney og omegn i Australien er tre gange så slem som på noget andet tidspunkt de seneste fem år.

Det viser tal fra miljøministeriet i delstaten New South Wales (NSW) efter de mange bushbrande, der hærger delstaten.

Det rapporterer det australske medie ABC.

Ministeriet måler luftkvaliteten efter et AQI-index, der tæller det maksimale antal af forurenende partikler i luften på en dag.

Hvis tallet er 100, er luftkvaliteten "ringe". Kun fem gange inden for de seneste fem år er tallet nået op på 100.

Indtil videre i november og december er luftkvaliteten nået op på 100 hele 80 gange, og 20 gange er tallet nået op på 200, hvor luftkvaliteten karakteriseres som sundhedsfarlig.

Tirsdag ramte tallet svimlende 669 i forstæder til den australske storby. Det svarer til at ryge 30 cigaretter. Til sammenligning er tallet i København tirsdag morgen 33.

Mandag og tirsdag har Sydney været indhyllet i røg.

En stor brand hærger i øjeblikket turistmagneten nationalparken Blue Mountains, hvor kraftig vestenvind sender røg og aske fra brandene ind over Sydney.

I flere af Sydneys østlige og sydvestlige forstæder vågnede borgerne tirsdag til aske på biler.

Ifølge avisen The Daily Telegraph advarer delstatens ambulanceservice om, at luftkvaliteten er så dårlig, at det kan være sundhedsfarligt også for folk, der ikke normalt har sundhedsproblemer.

Der er fortsat 199 brande i hele delstaten, skriver brandvæsnet i NSW på Twitter.

Ifølge The Guardian har brandene i Blue Mountains indtil videre ødelagt omkring 20 procent af nationalparkens område.

