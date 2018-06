TIP OS: Befinder du dig i nærheden af branden i London, kan du kontakte BT på sebj@bt.dk eller på vores Facebook-side.

Det ryger lige nu kraftigt fra det kæmpestore hotel femstjernede Mandarin Oriental i den engelske hovedstad London.

Det skriver Daily Mail.

Mediet skriver, at 20 brandbiler og 120 brandmænd er tilkaldt til hotellet, der ligger i bydelen Knightsbridge. Der er endnu ikke nogen oplysninger om sårede eller omkomne.

Hotellet har 118 værelser og den billigste overnatning koster i omegnen af 5.000 kroner.

Der står en massiv sort røg ud af taget på hotellet, og den har flere borgere London fanget med billeder og video. Her er et par udklip fra Twitter:

Just evacuated Mandarin Oriental hotel to see this.... absolutely crazy! So impressed by the organisation in bringing everyone to safety #knightsbridge #mandarinoriental pic.twitter.com/1837pi4uoD — Anna Whiteley (@AnnaWhiteley) 6. juni 2018

The fire in London is the mandarin oriental hotel in #Knightsbridge 15 fire engines on scene. pic.twitter.com/HCtOyJpkBu — Police Hour (@PoliceHour) 6. juni 2018

#MandarinOriental #Knightsbridge pic.twitter.com/RP8Ed6ZwS7 — Douglas (@Douglas9162) 6. juni 2018

Mandarin oriental.. pic.twitter.com/IpdvBKTJ4Y — ray wright (@r_wrighty) 6. juni 2018

Opdateres...