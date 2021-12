Det 38 etager høje indkøbs- og kontorkompleks World Trade Centre i Hongkong er onsdag ramt af en større brand.

Over 300 mennesker er angiveligt fanget på taget af bygningen.

Det skriver South China Morning Post.

Her lyder det, at en tyk, sort røg står ud fra World Trade Centre – ikke at forveksle med World Trade Center, der stod i New York – efter at branden blev anmeldt kl. 12.37 lokal tid.

Mange kunne selv forlade det brændende indkøbscenter.

En polititalsmand har oplyst, at bygningens bagtrapper hurtigt blev fyldt med tæt røg, hvilket har besværliggjort folks mulighed for selv at kunne komme væk fra branden.

Indtil videre skulle mindst 160 personer være blevet evakueret fra shoppingcentret, mens syv personer har modtaget behandling for røgforgiftning, lyder det. Fire af dem er blevet ført til et hospital.

Brandmænd har blandt andet brugt lange stiger til at redde folk, som var fanget på en platform på bygningens nederste etage.

Branden er kategoriseret som en kategori 3-hændelse på en skala fra 1 til 5, og det har udløst et massivt nødberedskab.

Foreløbige meldinger går på, at branden skulle være opstået i nogle elinstallationer nederst i bygningen, der siden hurtigt skulle have spredt sig ved hjælp af det stillads, der har omsluttet World Trade Centre på grund af en igangværende renovering.

Den månedlange renoveringsarbejde har betydet, at de nederste etager i øjeblikket står tomme, mens restauranter fordelt på etagerne 6. til 13. stadig har været åbne. Det samme har kontorer på 14. til 38.-etage.

Det skulle derfor især være restaurantgæster og kontorarbejdere, der stadig er fanget i bygningens øvre etager.

