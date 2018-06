En kæmpe brand er brudt ud på den verdensberømte kunstskole 'Glasgow School of Art' i Skotland.

120 brandmænd og 20 brandbiler blev ifølge The Guardian kaldt ud til den verdensberømte kunstskole omkring midnat natten til søndag (dansk tid, red.). Klokken lidt i 9.00 lørdag formiddag, arbejder de stadig på stedet.

»Dette er en ekstremt udfordrende og kompleks hændelse, men brandmændenes arbejde har været helt exceptionelt,« skriver Skotlands brandvæsen 'Scottish Fire and Rescue Service' i deres seneste tweet.

More than 120 firefighters are working to extinguish the fire at @GSofA



"This is an extremely challenging and complex incident, but the response and professionalism of our firefighters has been exceptional." - @ChiefBushy



Branden spredte sig i de tidlige morgentimer til en nabobygning, men brandmændene skulle på nuværende tidspunkt have branden under kontrol.

»Der er stadig nogle steder, hvor der er varmeudvikling, og hvor vi kan stadig se flammer. Det er svært at nå flammerne, fordi det er sådan en stor bygning, og vi kan kun slukke den udefra, fordi der er fare for at bygningen styrter sammen, hvis vi går ind,« siger Iain Bushell, der er beredskabschef hos Skotlands brandvæsen (SFRS).

Politiet evakuerede som en sikkerhedsforanstaltning 27 personer fra nærtliggende bygninger, men lige nu lyder de officielle meldinger på, at der ikke er nogen, der er døde eller sårede som følge af branden.

Den store brand har efterladt Glasgow School of Art i ruiner. Foto: REUTERS/Russell Cheyne Vis mere Den store brand har efterladt Glasgow School of Art i ruiner. Foto: REUTERS/Russell Cheyne

Opdateres...