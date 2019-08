Søndag spredte en brand sig på dele af den populære spanske ferieø Gran Canaria. Myndighederne kæmpede med branden hele dagen, og søndag aften var situationen ikke forbedret.

Øens præsident Angel Victor Torres fortalte, at man endnu ikke havde fået branden under kontrol. Derudover frygtede han også, at den ville forværres i løbet af natten.

Det skriver den spanske avis El Mundo.

Tidligere på dagen lød det fra Angel Victor Torres:

Røg fra skovbarand i Tejeda på Gran Canaria. Foto: ELVIRA URQUIJO A. Vis mere Røg fra skovbarand i Tejeda på Gran Canaria. Foto: ELVIRA URQUIJO A.

»Lige nu kæmper vi for vores ø,« sagde han, og efter alt at dømme har situationen ikke ændret sig.

Man frygtede, at kraftige nattevindstød på mellem 40-70 kilometer i timen ville forværre situationen. Og det er netop sket, hvis man skal tro de spanske myndigheder.

Efter præsidentens pressemøde oplyser den canariske alarmcentral via Twitter, at man har evakueret flere områder - heriblandt La Solana, El Espinillo, El Chorrillo og Los Majuelos på grund af branden, der har spredt sig.

Netop på grund af de kraftige vinde, som man frygtede ville fyge ind over ferie-destinationen.

Skovbrand ved Artenara på Gran Canaria. Foto: ELVIRA URQUIJO A. Vis mere Skovbrand ved Artenara på Gran Canaria. Foto: ELVIRA URQUIJO A.

Foreløbigt mener man, at branden er opstået på grund af gløder fra en loddekolbe.

Selve branden opstod omkring 20 kilometer fra hovedstaden Las Palmas, hvorefter den bevægede sig mod Artenara-regionen.

Den formodede ophavsmand for branden - en 55-årig mand - har man anholdt.

De canariske myndigheder har hidtil brugt op til 300.000 liter vand i forsøget på at slukke ildebranden. Derudover har man indkaldt ni helikoptere og to fly til at hjælpe med brandslukningen.

Kender du noget til sagen? Skriv til redaktionen på 1929@bt.dk