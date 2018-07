To børn og deres oldemor er de seneste ofre for naturbrande, der har udløst undtagelsestilstand i Californien.

Redding. Mindst fem personer har mistet livet under voldsomme naturbrande i det nordlige Californien, som har fået præsident Donald Trump til at erklære undtagelsestilstand for hele den amerikanske delstat.

To børn på fire og fem år samt deres 70-årige oldemor er senest blevet bekræftet døde, efter at have været savnet. De omkom, da branden med voldsom fart stormede ind i byen Redding i det nordlige Californien.

Det oplyser de lokale myndigheder lørdag lokal tid.

En større gruppe mennesker meldes fortsat savnet, og myndighederne håber stadig at finde dem i live.

Lørdag er det foreløbige dødstal således steget til fem omkomne, siden branden begyndte mandag.

En brandinspektør samt en 81-årig mand, der forsøgte at bekæmpe flammerne med en bulldozer, var de første ofre for branden i Redding.

Kraftig vind var årsag til, at branden med kort varsel bredte sig fra skovbeklædte bjergsider til Redding, der er hjem for omkring 90.000 mennesker.

Flammerne udviklede sig torsdag til en såkaldt ildstorm, som ifølge flere internationale nyhedsbureauer var så kraftig, at den sprang hen over Sacramento Floden og ramte den vestlige del af byen.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har lørdag erklæret undtagelsestilstand i Californien.

Dermed kan beredskabet i de områder, der er berørt af ilden, få hjælp fra den nationale beredskabsstyrelse.

/ritzau/AP