En voldsom brand har natten til lørdag raseret på et hospital i en italiensk by tæt ved Rom.

Tre mennesker skal have mistet livet i den forbindelse – mens et fjerde lig er blevet fundet efterfølgende.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer italienske medier for oplysningerne.

Branden brød ud i San Giovanni Evangelista-hospitalet i byen Tivoli, der ligger tæt ved landets hovedstad.

Her ses brandfolk slukke branden på hospitalet. Foto: Vigili Del Fuoco/Reuters/Ritzau Scanpix

De tre, der omkom, meldes alle at være mellem 76 og 86 år gamle.

Et fjerde lig blev efterfølgende fundet i lighuset på stedet – men det formodes, at personen allerede var afgået ved døden, før branden brød ud.

Efter branden var brudt ud, måtte brandvæsnet tage drejestiger i brug for at hjælpe med at evakuere omkring 200 personer fra hospitalet.

Herunder en gravid kvinde og et ukendt antal børn, lyder det.

Branden meldes nu at være blevet slukket, men man er i gang med at undersøge brandårsagen.