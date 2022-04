Ungarn går til stemmeurnerne søndag i et valg, der er blevet kaldt et af de vigtigste i Europa i mange år. Men allerede før valget finder sted, er der ballade. Sækkevis med delvist brændte brevstemmer er nu fundet, og beskyldningerne fyger.

Sække med brevstemmer er fundet udenfor den romanske by Tagu Mures. Mange af brevstemmerne er forsøgt afbrændt. Det er muligt for ungarere, der lever i andre lande at stemme ved valget.

Oppositionen til Ungarns mangeårige, stærke mand, Viktor Orbán, beskylder hans parti, Fidesz for at stå bag valgsvindlen.

»Fidesz er blevet taget med fingrene i kagedåsen. De er så bange for at tabe, at de bogstaveligt talt ville smide vælgernes vilje ud som skrald,« skriver oppositionsleder, Peter Marki-Zay på Facebook.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker skæbevalget fra Ungarn

Forsøg på valgsvindel ved det ungarske valg var ikke uventet. For kun anden gang i EUs historie har OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa) sendt et fuldt observatørhold til et europæisk land for at forsøge at sikre et nogenlunde, fair valgresultat. Ved valget i 2018 var der også udbredt valgsvindel.

»Sidste valg var det mest beskidte i 30 år, siden kommunismens fald,« siger Zsofia Babuta, chef for demokrativagthunden Unhack.

Dengang vandt Viktor Orbán endnu en sikker sejr, men ved søndagens valg har seks oppositionspartier af vidt forskellig overbevisning slået sig sammen med det ene formål at vælte Orbán.

En af de delvist ødelagte stemmer til valget i Ungarn den 3. april, fundet i Rumænien.

Meningsmålingerne er meget tætte, og Viktor Orbans mangeårige bromance med Ruslands Vladimir Putin kan blive udslagsgivende.

Selvom Ungarn deltager i EUs sanktioner mod Rusland, så har de to lande fortsat et nært samarbejde, og Orbán og Putin har få kort tid siden indgået en række samarbejdsaftaler på energiområdet. Viktor Orbán nægter også at tage stilling i forhold til Ruslands invasion af Ukraine.

»Ungarn skal ikke blive fanget mellem Ukraines ambolt og Ruslands forhammer,« sagde Orbán i en tale den 15. marts. Ved samme lejlighed kaldte han oppositionen, der kaldte på et samlet svar fra Vesten på Ruslands aggression for »krigsmagere, ».

Viktor Orban og Vladimir Putin er tætte og har været det gennem mange år. Orban har med stolthed erklæret sig som en u-liberal. Foto: ATTILA KISBENEDEK

En frivillig valgobservatør-organisation kaldet, 20K22 har skaffet næsten 20.000 valgobservatører, og allerede nu forventes det, at der kommer mange klager. Ungarns 10 millioner vælgere går til valgurnerne Søndag.

Der er usædvanlig stor interesse for det ungarske valg internationalt. Ungarn har i årevis ligget i strid med resten af EU på grund af Viktor Orbans gradvise ophævelse af en række liberale rettigheder. Blandt andet sidder Orbánsregering nu tungt på medierne i Ungarn.

Ved valget stemmes der også om en række kontroversielle love, der blandt andet skal forhindre undervisning om homoseksualitet i skolerne. Viktor Orbán har ført en aggressiv politik mod homoseksualitet. En tilgang til homoseksuelle, der i øvrigt minder meget om den, Vladimir Putin har brugt til at skabe sine fjendebilleder i Rusland.