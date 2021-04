Børn helt ned til 12 år på den ene side og stærkt uniformerede betjente på den anden.

Sådan har der mere eller mindre set ud hver aften i Nordirland siden 29. marts, hvor slagsmålet mellem to grupper er endt i massive sammenstød med politiet.

Lørdag gik det løs i hovedstaden Belfast, hvor 14 betjente blev såret i forbindelse med sammenstødene. Det skriver flere britiske medier, herunder BBC.

Urolighederne har bestået af vold, hærværk, afbrændte biler og busser, og de skyldes sammenstød mellem to grupperinger, der kæmper for hver deres land.

Urolighederne er i høj grad gået ud over de biler, der holder parkerede i gaderne.

På den ene side står den proirske gruppering og på den anden 'loyalisterne', som er probritiske.

'Loyalisterne' er vrede over Brexit og føler sig svigtet af regeringen og politikerne, fordi man efter en indgået Brexit-aftale med EU har valgt at implementere en handelsgrænse mellem Nordirland og resten af Storbritannien. Det går ud over 'loyalisterne,' der mener, de bliver forskelsbehandlet sammenlignet med resten af Storbritannien, som de ellers føler sig tæt knyttet til.

Sammenstødene mellem de to grupperinger vækker mindelser til den 30 år lange nordirske konflikt, der i folkemunde bliver kaldt for 'The Troubles.' Og det var da også netop 23 års jubilæet for den Langfredagsaftale, der var med til at bremse dén konflikt, som fik urolighederne til at eskalere yderligere lørdag.

Det har fået den irske premierminister Micheál Martin til at advare imod, at situationen i Nordirland igen bliver præget af år med sammenstød. Derfor opfordrer han de politiske ledere til at gå forrest i kampen for at sikre fred.

Drenge helt ned til 12-års alderen har været involveret i urolighederne.

I alt er 88 betjente blevet såret i forbindelse med sammenstød siden 29. marts.

Omkring 3500 blev dræbt under den 30 år lange nordirske konflikt.