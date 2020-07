Det er uvist, hvorfor mere end 350 elefanter i Botswana er omkommet inden for tre måneder, siger myndigheder.

Mere end 350 elefanter er døde under mystiske omstændigheder i Botswana i det sydlige Afrika de seneste tre måneder.

Det oplyser lokale myndigheder ifølge CNN.

Nogle elefanter blev fundet døde omkring vandhuller, mens andre så ud til at være faldet døde om med hovedet først.

BBC skriver, at der er taget prøver af de døde dyr, og nu arbejder forskere i laboratorier på at afkode dødsårsagen. Men det kan tage flere uger.

Der har været spekulationer om, at elefanterne er blevet forgiftet, men det afviser dr. Niall McCann fra den britiske dyreværnsorganisation National Park Rescue.

De første 12 døde elefanter blev fundet i begyndelsen af maj i Okavango Deltaet i Botswana.

I midten af juni var der fundet 169 døde elefanter, og nu siger vildtmyndighederne i Botswana, at 275 elefanter er bekræftet døde.

Men myndighederne har oplysninger om, at det snarere er 356 elefanter, der af mystiske årsager er bukket under.

Sidste år døde omkring 100 elefanter af en naturlig miltbrandsmitte i området.

Prøver af de døde dyr viser, at det ikke er miltbrand, der har taget livet af dem, siger Cyril Taolo, fungerende direktør for myndigheden Natur og Nationalparker i Botswana, til nyhedsbureauet AFP.

- Vi har heller ikke mistanke til krybskytter. Dyrene er fundet med deres stødtænder.

Organisationen Elefanter uden Grænser (EWB), der har fastsat dødstallet til 356, siger, at 70 procent af elefanterne døde for en måned siden eller mere. De resterende 30 procent er døde for et par dage siden eller op til for nogle uger siden.

- Der er beviser for, at det er elefanter i alle aldre og af begge køn, der dør, siger EWB-direktør Mike Chase.

En rapport fra EWB siger, at nogle elefanter har opført sig underligt, inden de faldt om og døde.

/ritzau/