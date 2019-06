En lov fra 1965, der kriminaliserer homoseksuel sex, er blevet erklæret forfatningsstridig i Botswana.

Det vil fremover være lovligt for homoseksuelle at have sex med hinanden i Botswana i det sydlige Afrika.

Det står klart efter en afgørelse i landets højesteret tirsdag.

Her blev et udsnit af straffeloven fra 1965, der kriminaliserer sex mellem homoseksuelle, erklæret for værende i strid med landets grundlov.

Dommer Michael Elburu har valgt at "underkende bestemmelserne fra en viktoriansk tid" og beordre loven ændret.

Afgørelsen kommer, mindre end måned efter at et andet afrikansk land, Kenya, besluttede ikke at ophæve en lignende lov.

/ritzau/AFP