João Gilberto, som blev verdenskendt for sit musikalske samarbejde med Stan Getz, er død i en alder af 88 år.

Den brasilianske bossanova-musiker João Gilberto er død. Det oplyser hans familie lørdag.

Manden, der får en meget stor del af æren for at have udviklet bossanovaen og sat et solidt aftryk på Brasiliens musikalske landkort, blev 88 år.

João Gilbertos søn, João Marcelo Gilberto, fortæller, at hans far på det seneste havde haft problemer med helbredet.

- Hans kamp var nobel. Han forsøgte at bevare sin værdighed, set i lyset af at han mistede sin suverænitet, skriver sønnen på Facebook.

Gilberto, der var sanger, guitarist og sangskriver, debuterede i 1951 med singlen "Quando Você Recordar" som 20-årig. Han fik snart en del opmærksomhed for sin særlige måde at spille og synge på.

Med hans udgivelser havde en ny stil, en "bossa nova" som det hedder på portugisisk, set dagens lys.

Gilbertos musik var en form for videreudvikling af sambaen med indflydelse fra jazz og flere andre genrer.

I den brede offentlighed er Gilberto formentlig mest kendt for sit samarbejde med jazzmusikeren og saxofonisten Stan Getz.

Deres fælles debutalbum, "Getz/Gilberto", blev et af de bedst sælgende jazzalbummer nogensinde. Det skyldes ikke mindst sangen "The Girl from Ipanema", der blev sunget af Gilbertos daværende hustru, Astrud Gilberto.

Gilberto har ikke skrevet sangen. Men det var gennem indspilningen med ham, hans hustru og Stan Getz, at sangen blev verdenskendt.

I løbet af sin karriere vandt Gilberto to Grammy-priser og var nomineret til den prestigefulde statuette seks gange i alt.

- Det var João Gilberto, det største geni inden for brasiliansk musik, der har haft den altoverskyggende indflydelse på min musik, skriver den brasilianske sangerinde Gal Costa på sociale medier.

- Han vil blive savnet, men hans eftermæle er ekstremt vigtigt for Brasilien og for verden, tilføjer hun.

Musikjournalist og bossanova-ekspert Ruy Castro kalder João Gilbertos død et "monumentalt" tab.

- Han formåede at skabe en mystik omkring sig i udlandet, fordi han var, som han var, og ikke en gang talte engelsk, siger Ruy Castro til tv-stationen Globo.

