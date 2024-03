Ifølge den britiske regering har fire israelere været voldelige og aggressive over for palæstinensere.

Storbritannien sanktionerer fire israelere, fordi de har "truet og begået aggressive og voldelige handlinger" mod palæstinensere på Vestbredden.

Det fremgår af et notat fra den britiske regering, skriver Reuters.

Ifølge Storbritannien er der tale om "ekstremistiske bosættere".

Med sanktionerne bliver israelerne underlagt strenge finansielle restriktioner og rejserestriktioner.

Hvad dette præcis dækker over, fremgår ikke. Men hvad angår rejserestriktionerne, vil de britiske myndigheder have mulighed for at hindre bosætterne i at rejse ind i Storbritannien.

- Ekstremistiske israelske bosættere truer palæstinensere, ofte med en pistol for panden, og tvinger dem væk fra land, der retsmæssigt er deres.

- Denne opførsel er ulovlig og uacceptabel. Israel er nødt til at vise større handlekraft og stoppe bosættervolden, siger Storbritanniens udenrigsminister, David Cameron, ifølge Reuters.

Også USA har sanktioneret israelske bosættere.

Præsident Joe Biden underskrev 1. februar et dekret, som gør det muligt for USA at indføre sanktioner mod israelske bosættere.

Umiddelbart efter blev fire israelere ramt af amerikanske sanktioner.

Israelske statsborgere, der bliver omfatte af sanktionerne, vil få indefrosset alle værdier, de måtte have i USA. Og generelt er det forbudt for amerikanere at handle og interagere med dem.

Ifølge tal fra FN blev det daglige antal overfald, der begås af bosættere mod palæstinensere på Vestbredden, mere end fordoblet fra 7. oktober 2023 til begyndelsen af februar.

7. oktober angreb den palæstinensiske bevægelse Hamas Israel og dræbte 1200 personer. Desuden blev 240 personer taget som gidsler.

Som modsvar indledte Israel en militær offensiv mod Hamas i Gaza.

Stigningen i vold begået af bosættere på Vestbredden er altså registreret, mens Israel har ført krig i Gaza.

Krigen har foreløbig kostet flere end 28.000 palæstinensere livet, oplyser de Hamas-kontrollerede myndigheder i Gaza.

/ritzau/