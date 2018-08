'Monsteret fra Charleroi'.

Sådan blev den begiske mand Marc Dutroux hurtig døbt, efter det kom frem, at han mellem 1995 og 1996 havde holdt i alt seks piger og unge kvinder fanget i et specielbygget og lydisoleret kælderrum i sit hus. Fire af dem endte med at miste livet. To af sult, mens to andre blev levende begravet. De sidste to blev fundet i live i 1996.

Nu ønsker den i dag 61-årige Marc Dutroux angiveligt at vise anger for sine handlinger ved at skrive såkaldte 'forsoningsbreve' til de ofre, som overlevede, og til familierne til de døde piger. Det skriver det belgiske medie Sudpresse. Brevene er skrevet af Dutroux' advokat, Bruno Dayez, men med Dutroux' godkendelse.

»Vi ønsker ikke at starte en krig,« forklarer advokaten til Sudpresse.

ARKIVFOTO af det hemmelige kælderrum. Foto: AFP PHOTO Vis mere ARKIVFOTO af det hemmelige kælderrum. Foto: AFP PHOTO

»Dette er et brev om forsoning, om åbenhed. Dutroux, som tager fuld ansvar for de fire børns død, selvom han ikke direkte dræbte dem, retter henvendelse direkte til forældrene og sine ofre for at fortælle dem, at han er klar til at svare på deres spørgsmål,« tilføjer han.

Efter Marc Dutroux blev anholdt i 1996, kom det frem, hvordan han havde specielbygget en form for kældercelle alene med det formål at bortføre og holde piger indespærret som sexslaver.

De seks piger, som han kidnappede og holdt indespærret, var mellem otte og 19 år.

De to yngste, der begge var otte år - Juie Lejeune og Melissa Russo - blev bortført i juni 1995. De små piger menes at være døde af sult, da de blev overladt til sig selv, mens Marc Dutroux i begyndeslsen af 1996 afsonede en fængselsdom for biltyveri. Deres lig blev senere fundet nedgravet.

ARKIVFOTO af en politibetjent i det hemmelige kælderrum. Foto: STF / POOL / AFP Vis mere ARKIVFOTO af en politibetjent i det hemmelige kælderrum. Foto: STF / POOL / AFP

17-årige An Marchal og 19-årige Eefje Lambreck blev bortført to måneder senere. Begge unge kvinder var blevet voldtaget, før de ifølge VG blev bedøvet og begravet. Ifølge obduktionsrapporten var de i live, da de blev begravet.

To andre piger - Sarbine Dardenne på 12 år og Leatitia Delhez på 14 år - blev fundet i live i kældercellen og overlevede.

Først i 2004 blev Marc Dutroux idømt livstid - uden mulighed for prøveløsladelse. Det er det sidste, som advokaten nu forsøger at få lavet om på ved hjælp af 'forsoningsbrevene'. Målet er nemlig at få Marc Dutroux prøveløsladt.

»Det er ikke menneskeligt at fængsle en person i mere end 25 år og lade ham rådne i glemsel,« siger advokaten ifølge det mediet Nieuwsblad.

Marc Dutroux' ekskone, Michelle Martin, blev idømt 30 års fængsel for at have været medskyldig i kidnapningerne. Foto: STRINGER Vis mere Marc Dutroux' ekskone, Michelle Martin, blev idømt 30 års fængsel for at have været medskyldig i kidnapningerne. Foto: STRINGER

Brevene er dog ikke faldet i god jord hos modtagerne. Ifølge avisen De Standaard fortæller Carine Russo, der er mor til Melissa Russo, at hun mener, der er tale om en form for mobning.

»Vi forsøger mere eller mindre at leve et normalt liv. Men Dayez (advokaten, red.) finder fortsat på noget nyt, som minder os om sorgen. For mig er dette mobning,« siger hun.