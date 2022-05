På grund af mangel på modermælkserstatning i USA, har flere opfundet gør-det-selv-opskrifter på den fornødne vare og flittigt delt det på de sociale medier.

Opskrifterne, der blandt andet har hampefrø, udstenede dadler og vanilje på ingredienslisterne, har floreret på både Twitter, TikTok og YouTube.

Men de alternative opskrifter er altså decideret farlige ifølge børnelægeduoen PediPals, som består af Dr. Ana og Dr. Sami. De advarer begge mod at servere den slags for sin baby. Det skriver Insider.

»Vi forstår behovet for at prøve hvad som helst og for at hjælpe hinanden, men det så ud til, at der bare var flere og flere videoer og forskellige opskrifter, som alle – hvis du har nogen form for ernæringsmæssig eller medicinsk baggrund – kan se er ekstremt farlige,« lyder det fra Dr. Sami.

Arkivfoto. Foto: Gitte Kjærbøl Vis mere Arkivfoto. Foto: Gitte Kjærbøl

Selvsamme tendens blev Dr. Ana mødt af på de sociale medier, hvor hun hæftede sig ved, at folkene bag de virale videoer ikke så ud til at have »nogen ekspertise overhovedet«.

»Formlen (på modermælkserstatning, red.) er så undersøgt, for at man kan tilsætte alle de rigtige næringsstoffer og elektrolytter, fordi babyer er meget sårbare,« fortæller hun.

Forkert ernæring fra en hjemmelavet opskrift kan føre til flere problemer, herunder elektrolyt-ubalancer og vitaminmangel, som kan føre til anfald, hjerteproblemer og problemer med knogleudvikling, forklarer lægerne til mediet.

»Der er så mange ting, der kan ske, og bare fordi det ikke sker for nogle mennesker, betyder det ikke, at andre børn ikke kan lide under denne type råd. Selv for meget vand kan være skadeligt for nyfødte,« fortæller kvinderne bag PediPals.

Flere sociale medieplatforme har fjernet nogle af de omtalte videoer, da de overtræder den regel, der forbyder medicinsk misinformation – men typen af videoer er ikke fjernet konsekvent, skriver Insider.

Dr. Ana og Dr. Sami startede profilen PediPals i 2020, da de ville tilbyde hjælp og uddanne forældre under covid-19-pandemien, samt afsløre den misinformation, der hurtigt spredes online. Foruden en podcast kan de også findes på sociale medier, herunder TikTok, hvor de har 500.000 følgere.