Godt to uger efter et bestialsk mord, der rystede hele Frankrig, var mandag første skridt på vej mod en almindelig hverdag i den parisiske forstad Conflans-Sainte-Honorine.

For første gang siden henrettelsen af Samuel Paty - læreren, der benyttede sig af to Muhammed-tegninger i sin undervisning - skulle landets børn og unge tilbage i skole efter efterårsferien. Det gjaldt selvfølgelig også i den terror-ramte by.

»Den 16. Oktober (dagen, hvor Samuel Paty blev myrdet, red.) vil altid være indgraveret i byens historie, men også min personlige historie. Det har været hårdt at komme igennem,« siger Laurent Brosse, som er borgmester i Conflans-Sainte-Honorine, til B.T.

Bybilledet i Conflans-Sainte-Honorine er prydet af plakater af Samuel Paty, den myrdede skolelærer. Foto: Frederik Gernigon Vis mere Bybilledet i Conflans-Sainte-Honorine er prydet af plakater af Samuel Paty, den myrdede skolelærer. Foto: Frederik Gernigon

Mandag ledsagede han premierminister Jean Castex og undervisningsminister Jean-Michel Blanquer, da der blev afholdt mindehøjtidelighed til ære for Samuel Paty på skolen Le Clos d'En Haut, som ligger få kilometer fra Collège du Bois d'Aulne, hvor den afdøde lærer var ansat.

Området var spærret af af politifolk, som tjekkede ID og pressekort på de fremmødte journalister, der i hobetal havde stillet sig op foran skolen på den anonyme vej.

Ellers var byen nærmest spøgelsespræget, men det skyldes i høj grad den nationale lockdown i forbindelse med coronavirus.

»Skolestarten gik rigtig godt, men det var en speciel kontekst: Både i forhold til mindehøjtideligheden for Samuel Paty, men også på grund af sikkerhedsprotokollen i forbindelse med corona. Der har ikke været nogen undervisning siden terrorangrebet, som førte til hans død. Så de omstændigheder gjorde, at det var en meget speciel skolestart i Conflans,« siger Laurent Brosse.

Jeg har modtaget mange beskeder fra forældre, som har fortalt om deres uro eller endda bekymringer. Laurent Brosse, borgmester i Conflans-Sainte-Honorine

På tværs af Frankrig har skoler blandt andet afholdt et minuts stilhed i forbindelse med skolestarten mandag for at stå sammen efter det frygtelige attentat. Den pågældende skole, Collège du Bois d'Aulne, lukker dog først eleverne ind igen tirsdag, da den dybt berørte lærerstab havde behov for at forberede sig på skolestarten.

Netop lærerne fik også besøg af de to ministre og Laurent Brosse mandag morgen. Men selvom dagen har været vigtig for at markere, at livet går videre i den franske forstad, har det ikke været uden bekymringer.

»Jeg vil ikke skjule, at mange forældre, lærere og elever gik til denne skolestart med en vis frygt. Jeg har modtaget mange beskeder fra forældre, som har fortalt om deres uro eller endda bekymringer,« siger Laurent Brosse og erkender, at tiden også har taget hårdt på ham.

»Befolkningen har samledes, og jeg har modtaget opbakkende beskeder eksempelvis fra lokale folkevalgte. Det har altsammen hjulpet mig, men jeg må indrømme, at det er dejligt, at skolerne genåbner i dag.«

Politi og journalister var massivt til stede foran Le Clos D'en Haut-skolen, hvor premierminister Jean Castex og undervisningsminister Jean-Michel Blanquer var på besøg. Foto: Frederik Gernigon Vis mere Politi og journalister var massivt til stede foran Le Clos D'en Haut-skolen, hvor premierminister Jean Castex og undervisningsminister Jean-Michel Blanquer var på besøg. Foto: Frederik Gernigon

For mandag virkede det som om, at det i høj grad handlede om at sende et signal. Til eleverne, til forældre, til lærere og til omverdenen.

»Republikkens skolegang fortsætter alle steder i Frankrig. Først og fremmest her i Conflans-Sainte-Honorine, hvor attentatet fandt sted.«

Debatten om ytringsfrihed og kampen mod islamisk terror er for alvor blusset op i Frankrig efter drabet på Samuel Paty, som blev halshugget af den blot 18-årige gerningsmand Abdoullakh Anzorov. Men siden er landet er blevet ramt af flere attentater.

Først blev to kvinder og en mand myrdet med en kniv ved Notre-Dame-kirken i Nice, mens en præst blev såret efter at være blevet ramt af et skud ved en kirke i Lyon. Indtil videre efterforskes kun det første som et terrorangreb.