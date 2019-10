Han virkede så selvsikker, som han stod der midt i det hele og talte. Som en ægte statsmand, der samler sin nation.

Få timer senere var det udtryk et helt andet. Boris Johnson havde lidt et nederlag, der gav genlyd verden rundt.

Nederlaget var naturligvis det, som Boris Johnson og allierede led lørdag i det britiske Underhus, hvor et ændringsforslag til Johnsons brexit-aftale med EU blev stemt igennem af parlamentets medlemmer.

Det betød, at den britiske premierminister mere eller mindre var tvunget ud i en manøvre, han selv havde svoret at ville undgå: at skulle gå til EU og bede om udsættelse af datoen for brexit.

5. september havde Johnson under en tale sagt, at han 'hellere ville være død i en grøft end at bede om udsættelse af brexit'.

Klokken 23.00 tweetede formanden for det Europæiske Råd, Donald Tusk, at han havde modtaget et brev fra Boris Johnson med ønske om en udsættelse af brexit.

Ydmygelsen af Boris Johnson var total.

Og noget tyder på, at Boris Johnson selv var klar over det markante nederlag, der kom i hus, da medlemmerne af Underhuset med 322 mod 306 stemte det såkaldte Letwin-ændringsforslag igennem - hvilket fremtvang forespørgslen om udsættelse af brexit.

Boris Johnson lørdag i det britiske Underhus, hvor hans brexit-aftale led et stort nederlag, da et ændringsforslag om udsættelse blev stemt igennem.

Boris Johnson sendte lørdag aften nemlig hele tre breve til EU. I det første brev, som formelt var anmodningen om en udsættelse af brexit-datoen til 31. januar 2020, var afsenderen den britiske premierminister, men ikke som sædvane underskrevet af Boris Johnson.

Og det tolkes af mange som værende en anerkendelse af, at Johnson var utilfreds med sin tvungne opgave.

Det understreges af de to efterfølgende breve sendt til EU og Donald Tusk.

I brev nummer to var der ifølge britiske medier fem siders kopi af den lov, som blev vedtaget tidligere på året, der forhindrer en britisk premierminister at føre Storbritannien ud af EU uden en aftale.

EU-støtter udenfor Wetsminster jublede lørdag over resultatet af afstemningen i Underhuset.

Og i det sidste brev, som var underskrevet af Boris Johnson, lod premierministeren Donald Tusk vide, at han ikke selv var for en udsættelse af fristen for brexit, da det vil 'skade Storbritanniens og EU's interesser', som Johnson skrev.

Selvom Boris Johnson har bedt om en officiel udsættelse, som EU-ambassadører nu tygger på, så har han endnu ikke opgivet at få Storbritannien ud af EU inden 31. oktober, som er den brexit-dato, han netop har bedt om udsættelse af.

Således gjorde Boris Johnson det klart, at han ønsker en afstemning om sin brexit-aftale i det britiske Underhus i den kommende uge, skriver avisen Financial Times.

Det er udelukkende EU, der har magten til at udsætte brexit. Men ifølge Financial Times' kilder i EU, så afventer man fortsat i Bruxelles, om Boris Johnson kan få en aftale på plads, inden man tager stilling til en eventuel udsættelse.