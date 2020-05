»Jeg fortryder det ikke. Jeg synes, det var fornuftigt.«

»At tage sig af små børn er en ekstraordinær situation.«

Sådan siger den britiske premierministers toprådgiver, Dominic Cummings, ifølge BBC på et pressemøde mandag eftermiddag.

Pressemødet afholdes, fordi Dominic Cummings er kommet i voldsom modvind, efter det er blevet afsløret, at han - mens han havde symptomer på coronavirus - kørte mere end 400 kilometer fra London til sine forældres hus i Durham sammen med sin kone og 4-årige søn.

Køreturen fandt sted, mens hele Storbritannien var lukket ned på grund af coronavirus.

Cummings selv havde været med til at udforme en lang række kampagner om, at briterne skulle blive inden døre for at holde smittetrykket nede. Alligevel kørte han den lange tur med sin søn.

På pressemødet fortæller Dominic Cummings, at han tog beslutningen om at tage den lange køretur sammen med sin kone og søn, fordi både ham selv og hans kone havde symptomer på coronavirus.

Seniorrådgiveren var nervøs for at efterlade sin kone og søn syge derhjemme, så han mente, det var bedst at køre til sine forældres afsidesliggende gård i Durham, hvor der ikke er naboer i en radius på en kilometer og gå i karantæne.

Boris Johnsons toprådgiver Dominic Cummings holder mandag pressemøde, efter han er kommet i voldsom modvind. REUTERS/Hannah McKay Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Boris Johnsons toprådgiver Dominic Cummings holder mandag pressemøde, efter han er kommet i voldsom modvind. REUTERS/Hannah McKay Foto: HANNAH MCKAY

Dominic Cummings understreger på pressemødet, at han ikke spurgte den britiske premierminister, Boris Johnson, til råds, inden han tog afsted med sin familie.

Han fortæller desuden, at han ikke havde nogen kontakt med sine forældre, mens han opholdt sig på deres ejendom. De råbte blot til hinanden på afstand.

Flere af de fremmødte journalister spørger på pressemødet Dominic Cummings, om han kan forstå, at mange britiske borgere er vrede over, at de har isoleret sig og måtte undvære familiemedlemmer i månedsvis, mens han - en repræsentant for den britiske regering - ikke har gjort det samme.

Hertil svarer Cummings, at han forstår, hvis folk er vrede, men at der var tale om 'vanskelig' situation.

Han erkender desuden, at det var en fejl ikke at fortælle Boris Johnson om sin beslutning om at køre mere end 400 kilometer for at isolere sig på sine forældres ejendom.

Opdateres...