Storbritanniens premierminister Boris Johnsons planer om at sende parlamentet hjem på en fem uger lang ferie bliver mødt med alvorlige krigserklæringer.

Lykkes det premierministeren, kan de britiske parlamentarikere få svært ved at vedtage love, der kan forhindre et brexit uden en aftale med EU.

Ifølge flere britiske medier - heriblandt BBC - er det Boris Johnsons plan at gå til dronning Elizabeth og bede hende suspendere det britiske parlament.

Men Boris Johnsons planer falder ikke i god jord hos hans politiske modstandere.

Til BBC kalder Dominic Grieve - der har kæmpet for, at Storbritannien skulle blive i EU og bestemt ikke håber på en 'no-deal-Brexit' - det for ‘skandaløst’.

Samtidig understreger han, at Boris Johnsons regering ‘vil gå ned’ på baggrund af dette.

På Twitter er oppositionspolitikere oppe i det røde felt og med glødende fingre erklærer de krig mod premierministeren.

Især lægger demokraten Tom Brake ikke skjul på, at handsken er kastet:

If BBC News are correct @BorisJohnson's just thrown down the gauntlet to Parliamentary democracy.



The mother of all Parliaments will not allow him to shut the #PeoplesParliament out of the biggest decision facing our country.



His declaration of war will be met with an iron fist — Tom Brake MP (@thomasbrake) August 28, 2019

Til BBC har en højtplaceret kilde i embedsboligen Downing Street nummer 10 sagt, at 'det er tid til, at en ny regering og ny premierminister laver en plan for landet, efter at vi forlader EU'.

Kontroversielt træk

Der har tidligere været spekulationer om, at Boris Johnson måske ville benytte muligheden for at suspendere parlamentet, men det bliver anset for at være et kontroversielt træk.

Kritikere mener, at det reelt vil sætte demokratiet ud af kraft og berøve de britiske parlamentsmedlemmer deres demokratiske rolle i brexit-processen.

Den konservative Boris Johnson har været en stærk fortaler for brexit.

Outrageous that #Parliament will be shut down at a moment of crisis as we face crashing out of the #EU with no deal & for which there is no mandate. Our democracy is under threat from a ruthless PM elected by less than 100K Con members. Email your MP now & demand Parliament sits — Anna Soubry MP (@Anna_Soubry) August 28, 2019

Han har gentagne gange fastholdt, at Storbritannien vil forlade EU den 31. oktober.

Med eller uden en aftale.

Britiske parlamentarikere har tidligere stemt for, at Storbritannien ikke må forlade unionen uden en skilsmisseaftale.

Hvad baggrunden præcis er for, at premierministeren tilsyneladende ønsker at suspendere parlamentet, er dog uvist.