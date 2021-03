Da Boris Johnson satte sig ved siden af sin hustru, prinsesse Anne, prins William og hertuginde Kate havde han kun få timer tidligere for første gang haft sex med sin elskerinde.

»Han var helt tydeligt fortvivlet, fordi han gerne ville være blevet. Jeg kunne endda ikke finde hans ene strømpe. Det var en bizar oplevelse,« siger Jennifer Arcuri.

Den 35-årige amerikanske kvinde fortæller nu for første gang de opsigtsvækkende detaljer om sin affære med den nuværende britiske premierminister. Det gør hun i et interview med Mirror.

Dette er Jennifer Arcuris version af forholdet baseret på informationerne i flere artikler hos mediet. Hverken Boris Johnson eller hans bagland har kommenteret oplysningerne.

Brois Johnson (th.) ved åbningsceremonien ved de paralympiske lege i 2012. Ved siden af ham sidder prinsesse Anne, hertuginde Catherine og prins William. Foto: JULIAN STRATENSCHULTE Vis mere Brois Johnson (th.) ved åbningsceremonien ved de paralympiske lege i 2012. Ved siden af ham sidder prinsesse Anne, hertuginde Catherine og prins William. Foto: JULIAN STRATENSCHULTE

I alt fire år varede det seksuelle forhold angiveligt mellem Jennifer Arcuri og den 21 år ældre Boris Johnson. De mødte hinanden i 2011, men først året efter udviklede det sig til en flirt.

Og 29. august 2012 blev det altså til et seksuelt forhold.

Det var dagen, hvor der skulle være åbningsceremoni for De paralympiske lege i London. Forinden tog Boris Johnson, der dengang var borgmester i den engelske hovedstad, altså forbi Jennifer Arcuris lejlighed i bydelen Shoreditch, inden turen gik til det olympiske stadion. Hvor han altså sad sammen med medlemmer af den royale familie og sin hustru gennem mange år, Marina Wheeler.

Deres ægteskab varede fra 1993 til 2018, og de fik fire børn sammen.

Jennifer Arcuri boede under affæren med Boris Johnson i London. I dag bor hun i USA. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Jennifer Arcuri boede under affæren med Boris Johnson i London. I dag bor hun i USA. Foto: TOBY MELVILLE

Det var gennem de følgende år oftest i Jennifer Arcuris lejlighed, at hun mødtes med Boris Johnson.

»Han kom til mig. Det var en strategi, jeg havde: Det var en slags magtspil for at holde på ham: 'Hvis du vil se mig, skal du komme til mig. Jeg danser ikke rundt i hele byen for at finde dig'. Hvis han ville se mig, skulle han finde tid til det,« siger Jennifer Arcuri.

Hun fortæller også, at London-borgmesteren ofte kom forbi efter arbejde, fordi hendes lejlighed lå »belejligt« på hans vej hjem.

Jennifer Arcuri fortæller også, at hun med årene blev »forelsket« i Boris Johnson. Og derfor indvilgede hun i også at tage hjem til ham i det byhus, han dengang boede i med hustruen Marina Wheeler.

Boris Johnson med hustruen Marina Wheeler, som han var gift med under forholdet til Jennifer Arcuri. Foto: ANDY RAIN Vis mere Boris Johnson med hustruen Marina Wheeler, som han var gift med under forholdet til Jennifer Arcuri. Foto: ANDY RAIN

Hun erindrer et specielt besøg i marts 2016, hvor forholdet var meget tæt på at blive opdaget. Mirror viser i en artikel selfier, som Jennifer Arcuri ved den lejlighed tog under besøget.

»Hvis jeg var blevet 10 minutter længere, ville jeg have været i huset. da Marina kom hjem. Det var ikke nogen god følelse,« erindrer Jennifer Arcuri, der stadig har den SMS-korrespondance, de efterfølgende havde.

Oplevelsen fik hende samtidig til at tvivle på affæren.

»Jeg trådte et skridt tilbage og kiggede på, hvad der var sket, og jeg ville ikke lade mig blive defineret af det. Boris Johnson blev aldrig hele mit liv,« siger Jennifer Arcuri i dag.

Forholdet sluttede senere det år. Og inden 2016 var slut havde hun indledt et forhold til sin nuværende mand og var blevet gravid.

Boris Johnson bor i dag sammen med Carrie Symonds, og de fik sidste år en datter.