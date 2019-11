Boris Johnson landede tidligere på året i en politisk skandale, da han blev beskyldt for magtmisbrug og nepotisme i forbindelse med en affære med en mystisk amerikansk forretningskvinde.

Nu står kvinden ved navn Jennifer Arcuri frem og revser den nuværende premierminister for at 'knuse hendes hjerte' og 'ignorere hende'.

Det gør hun i et opsigtsvækkende interview med tv-stationen ITV.

Historien mellem de to begynder i september, hvor The Sunday Times kunne afsløre, at Boris Johnson ved flere lejligheder var blevet spottet i den 34-årige forretningskvindes hjem i London.

Efterfølgende blev der kastet yderligere brænde på bålet i forbindelse med den påståede affære, fordi det blandt andet har vist sig, at kvinden har fået bevilget omkring en million kroner til sit tech-selskab af bystyret i London.

Penge, som – nogle påstår – hun fik bevilget, fordi Boris Johnson, der dengang var borgmester, blandede sig.

Derudover har det vakt opsigt, at Jennifer Arcuri også blev inviteret med på flere rejser arrangeret af bystyret i London. Rejser med målet om at promovere hovedstaden i andre lande.

I mindst et af tilfældene skulle Boris Johnson have kontaktet embedsmændene og krævet, at Jennifer Arcuri deltog. Det drejer sig om en rejse til Tel Aviv, hvor Boris Johnson også selv deltog.

(ARKIVFOTO) Jennifer Arcuri anklager Boris Johnson for at have knust hendes hjerte. Foto: POOL Vis mere (ARKIVFOTO) Jennifer Arcuri anklager Boris Johnson for at have knust hendes hjerte. Foto: POOL

Men nu virker det til, at Boris Johnson har sagt farvel og tak til sin påståede – og forsmåede – elskerinde.

I hvert fald siger hun til ITV, at Boris Johnson har 'smidt hende væk, som var hun et engangsknald', og at han har 'knust hendes hjerte'.

Det skriver flere britiske medier – deriblandt The Independent.

Jennifer Arcuri har tidligere kommenteret sit forhold til Boris Johnson, men det er første gang, at hun giver så detaljeret et interview omkring, hvor dårligt behandlet hun føler sig.

Hun fortæller – ifølge Mirror – blandt andet om en yderst bizar episode, hvor hun ringede til Boris Johnsons kontor, hvorefter hun blev viderestillet til en ukendt medarbejder, som talte kinesisk til hende.

Da hun ringede op igen og angiveligt fandt ud af, at det rent faktisk var Boris Johnson, der var i den anden ende af røret, lagde han på.

Ifølge britiske medier siger Jennifer Arcuri også til ITV, at hun har været en loyal fortrolig over for Boris Johnson.

»Jeg har holdt på dine hemmeligheder, og jeg har været din ven. Jeg forstår ikke, hvorfor du ignorerer mig, som om jeg var et onenightstand eller en kvinde, du tog med hjem fra en bar, for det var jeg ikke, og det ved du. Mit hjerte er knust over, at du ignorerer mig, som om jeg intet betød,« siger hun.

(ARKIVFOTO) Udateret billede af Jennifer Arcuri, som angiveligt har haft en affære med Boris Johnson. Foto: GUY LEWIS Vis mere (ARKIVFOTO) Udateret billede af Jennifer Arcuri, som angiveligt har haft en affære med Boris Johnson. Foto: GUY LEWIS

Boris Johnson har ikke selv kommenteret det påståede forhold til Jennifer Arcuri, men en talsmand for De Konservative sagde følgende søndag morgen:

»Eventuelle påstande om upassende adfærd i embedet (borgmesterjobbet, red.) er upassende og usande. Rådhuset har fremsat en ubegrundet klage, som undersøges af det uafhængige kontor for politiets adfærd, og derfor vil vi ikke kommentere detaljeret, før denne proces er afsluttet. Vi har tilbudt den hjælp til IOPC, som der er brug for, så sagen kan løses hurtigt.«

I alt tre instanser – deriblandt politiet – undersøger i øjeblikket, om der skal igangsættes en reel undersøgelse for at finde ud af, hvorvidt alt i sagen er foregået efter bogen eller ej.

Du kan se en bid af Jennifer Arcuris interview med ITV herunder: