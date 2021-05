Boris Johnson er havnet i en ny prekær situation.

Den engelske premierministers tur til den private og eksklusive ferieø Mustique skal nu undersøges.

Ifølge Sky News er der nu rejst tvivl om, hvem der har betalt for rejsen til en værdi af lige omkring 130.000 kroner. Det kigger Parliamentary Commissioner for Standards nu nærmere på.

I forvejen er Boris Johnson i søgelyset for en istandsættelse af lejligheden i Downing Street, hvor spørgsmålet ligeledes har været, hvem der har betalt regningen.

Boris Johnson havde sin kæreste med på turen. Foto: OLI SCARFF Vis mere Boris Johnson havde sin kæreste med på turen. Foto: OLI SCARFF

Det var mod slutningen af 2019 og lige efter sin valgsejr, at Boris Johnson med kæresten Carrie Symonds rejste de knap 7.000 kilometer til øen i Caribien. Her fejrede de nytår.

Oprindeligt opgav premierministeren, som reglerne foreskriver, at ferieturen til den eksklusive ø var blevet betalt af mobiltelefonmilliardæren David Ross.

Siden udviklede sagen sig dog hurtigt.

For da engelske medier kiggede nærmere på sagernes tilstand, benægtede en talsmand for David Ross, at han skulle have finansieret opholdet og betalt de 15.000 pund. Milliardæren havde udelukkende givet en hjælpende hånd med at finde et hotel, lød det.

Omvendt har meldingen fra premierministerens bagland hele tiden været, at alt omkring rejsen er foregået efter reglerne for åbenhed. Det vides dog endnu ikke, hvem der betalte regningen.

Oven på de to sager, der har skabt tvivl om, hvem der finansieret Boris Johnsons levevis, forlanger oppositionen nu svar.

»Endnu en dag, endnu en undersøgelse af Boris Johnson for flere luskede forhold,« lyder det for Labour-politikeren Angela Rayner:

»Offentligheden har krav på at vide, hvem der betalte for Boris Johnson luksusferie til Caribien og renoveringen af hans lejlighed. Men vigtigst af alt, skal vi have at vide, hvad donorerne er blevet lovet til gengæld for deres gavmildhed.«

Det fremgår ikke, hvornår undersøgelsen af ferieturen forventes at være afsluttet.