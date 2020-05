Den britiske premierministers rådgiver Dominic Cummings er havnet i strid modvind.

Og han beskyldes nu for at føle sig hævet over loven og udvise stejl arrogance i en periode, hvor landet som følge af corona-krisen er i knæ.

Hele miseren skyldes ifølge flere britiske medier, at Boris Johnsons særlige rådgiver i slutningen af marts blev set i Durham i det nordøstlige i England.

Og hvad er problemet så ved det, tænker du måske?

Dominic Cummings og Boris Johnson forlader Downing Street 10 i det centrale London. Arkivfoto Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Problemet er, at Dominic Cummings har forbrudt sig mod regeringens meget klare regler, der foreskriver, at ingen må forlade deres hjem, hvis de udviser covid-19 symptomer.

Og det er lige præcis, hvad Dominic Cummings gjorde.

I en officiel udmelding meddelte Downing Street 10 den 30. marts, at Dominic Cummings udviste tegn på corona og derfor var gået i 14 dages isolation i eget hjem.

Dagen efter - den 31. marts - blev han set ved sine forældres hus i Durham. Mere end 400 kilometer fra hjemmet i London.

Det er en tur på 265 miles - 418 kilometer - Dominic Cummings har kørt mellem sit hjem i London og forældrenes hjem i Durham. Foto: Google Maps

Dominic Cummings bliver nu fra flere sider kritiseret for at bryde de meget klare regler, som hans chef, Boris Johnson, og dennes regering meldte ud allerede den 23. marts, da Storbritannien lukkede ned som følge af corona-krisen.

»Du skal ikke besøge familiemedlemmer, som du ikke deler hjem med«, står det eftertrykkeligt i regeringens regelsæt.

Bryder tavsheden

Lørdag eftermiddag brød Dominic Cummings tavsheden, da han kortfattet besvarede horden af journalister og fotografer, der som en levende mur havde stillet sig op ude foran hans hjem i London.

Journalisterne ville gerne vide, om rådgiveren føler sig hævet over loven og den mening brite?

Boris Johnsons særlige rådgiver Dominic Cummings mener ikke, at han har forbrudt sig mod reglerne. Politiske modstandere af premiereministeren kræver Cummings fyret. Foto: ANDY RAIN

»Jeg har handlet forsvarligt og lovligt,« sagde Dominic Cummings, hvorefter han blev spurgt til, om han syntes, det så godt ud, at han gjorde det modsatte af, hvad regeringen forventede, at borgerne gjorde.

»Hvem går op i, hvad der ser godt ud,« sagde Cummings og tilføjede:

»Det er et spørgsmål om at gøre det rigtige. Det handler ikke om, hvad I synes,« sagde han, inden han satte sig ind i sin sølvgrå Range Rover og kørte derfra.

Boris støtter sin rådgiver

Fra regeringens side har man - indtil videre - fuld tiltro til Cummings, som man siger handlede i overensstemmelse med reglerne.

Cummings tur til Durham skete, fordi han ville sikre, at hans lille søn kunne være hos sine bedsteforældre, så han ikke blev smittet derhjemme, hvor Cummings kone også udviste tegn på sygdommen, lyder den officielle forklaring.

Flere oppositionspolitikere kræver, at Dominic Cummings forlader sin post.