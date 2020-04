Men den britiske premierminister, den 55-årige Boris Johnson, for øjeblikket kæmper sin ensomme kamp mod coronasmitten, har hans forlovede, Carrie Symonds, sit at se til.

Hun venter sit og premierministerens første barn først på sommeren, og hun er selv sengeliggende med coronavirus-symptomer.

Boris Johnson har tilbragt natten i den intensive afdeling på St. Thomas Hospitalet. Han tilstand blev pludseligt værre, og han fik problemer med vejrtrækningen. Det skriver Sky News.

Det er 11 dage siden, at han testede positiv for coronasmitten, og søndag aften blev han indlagt på hospitalet.

Johnson og Symonds til rugbykampen mellem England og Wales. Foto: Toby Melville

I går gik det så yderligere tilbage for hans helbred. Han led af vedvarende symptomer på covid-19, og han både hostede og havde en høj temperatur.

Han har ikke set sin forlovede, siden han blev syg. Den 32-årige Carrie Symonds er nemlig flyttet hjem til sin egen lejlighed i det sydlige London for over en uge siden.

Der er hun sengeliggende med coronaviruslignende symptomer. Hun frygter - men er ikke blevet testet - at have pådraget sig covid-19.

I lørdags skrev hun selv på Twitter, at hun havde tilbragt den sidste uge i sengen. Med symptomer på coronavirus.

Carrie Symonds og Boris Johnsin efter de har været i Westminster Abbey i London. De er her fotograferet sammen den 9. marts 2020. Foto: TOLGA AKMEN

»Jeg har ikke haft behov for at blive testet, og efter syv dages ro føler jeg mig stærkere og på vej tilbage igen,« skrev hun.

»At være gravid med covid-19 er naturligvis foruroligende. Til andre gravide kvinder siger jeg: Vær venlig at følge de vejledninger, som jeg har fundet betryggende.«

Som alle venner og familie til en coronaramt patientvskal hun holde sig fra sin forlovede, indtil Boris Johnson kommer ud fra hospitalet igen.

Gravide kvinder er blandt de mennesker, der er i en særlig risikogruppe. De skal holde sig fra de smittede.

Premierminieter Boris Johnson med sin forlovede Carrie Symonds, fotograferet sammen den 9. marts 2020.. Foto: TOBY MELVILLE

Der er godt nok ingen beviser for, at gravide kvinder har nemmere ved at få covid-19, eller at deres sygdom bliver mere alvorlig, Men til gengæld er lægerne bevidst om, at deres immunsystem kan blive påvirket.

Med Carrie Symonds symptomer og Boris Johnsons sygdom er det endnu uklart, hvor når de to kan mødes igen.