Omkring 52.000 corona-dødsfald og strenge nationale restriktioner, en økonomi, der bøjer i den gale retning, et hårdt Brexit, der står for døren, og nu et internt opgør i den britiske regering.

Det er bare nogle af de ting, Storbritannien bokser med i øjeblikket, og sidstnævnte er det, der har fyldt mest den seneste tid i de britiske medier. Taberne af den boksekamp blev Boris Johnsons benhårde og kendte chefstrateg, Dominic Cummings, og den knap så mediekendte kommunikationsdirektør, Lee Cain.

For fredagens samtale med Boris Johnson blev dødsstødet for Dominic Cummings, efter Lee Cain blev smidt på porten to dage forinden. Ifølge flere medier skyldes det angiveligt et stærkt pres fra Boris Johnsons forlovede, Carrie Symonds.

Dominic Cummings måtte stå skoleret i 45 minutter foran Boris Johnson, inden han personligt blev bedt om at pakke sine ting og forlade Downing Street 10 omgående.

Dominic Cummings, specialrådgiver for Boris Johnson, med sine ting i en papkasse, efter at han har fået sparket af premierministeren selv, 13. november 2020. REUTERS/Henry Nicholls Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Dominic Cummings, specialrådgiver for Boris Johnson, med sine ting i en papkasse, efter at han har fået sparket af premierministeren selv, 13. november 2020. REUTERS/Henry Nicholls Foto: HENRY NICHOLLS

For Boris Johnsons forlovede står angiveligt bag udsmidningsplanen, da hun med sin tidligere rolle som rådgiver for de konservative i England har været kendt for at være stærk modstander af Cummings' og Cains ledelsesstil, der ifølge hende har været for machopræget.

Lee Cain stod til en forfremmelse fra kommunikationschef til stabschef for den britiske regering. Det faldt ifølge flere anonyme regeringskilder ikke i god jord hos Symonds, og hun begyndte sit angreb mod Cain. Onsdag trak han sig.

Cummings, der regnes for at være hjernen bag regeringens Brexit-kampagne, har været en vigtig brik for Boris Johnsons vej til succes. En aggressiv og konfrontatorisk politisk linje blev lagt for partiet, som Symonds og andre partimedlemmer var stærkt uenige med.

»Det er tid til at gendanne respekten, integriteten og tilliden mellem Downing Street 10 og partiets andre medlemmer,« fortalte de konservatives medlem Bernard Jenkin til BBC.

Boris Johnson og Carrie Symonds er forlovede, og nu har Symonds angiveligt haft en stor rolle i afskedigelsen af Johnsons nærmeste rådgivere. (Photo by Andrew PARSONS / 10 Downing Street / AFP) Foto: ANDREW PARSONS Vis mere Boris Johnson og Carrie Symonds er forlovede, og nu har Symonds angiveligt haft en stor rolle i afskedigelsen af Johnsons nærmeste rådgivere. (Photo by Andrew PARSONS / 10 Downing Street / AFP) Foto: ANDREW PARSONS

Tidligere på året var Dominic Cummings i et massivt stormvejr for at bryde corona-restriktionerne i London. Cummings forlod London i maj, da Storbritanniens 'lockdown' var på sit højeste. Her rejste han til sine forældre i Durham i det nordøstlige i England, mens han havde symptomer på covid-19. I den sammenhæng var Boris Johnson ude for at beskytte sin nu tidligere 'højre hånd'.

Efter afskedigelsen af Cummings florerede der diverse rygter om, at Carrie Symonds skulle få en ny og forbedret rolle i den britiske regering, men det har Downing Street skudt en hvid pil efter ifølge The Telegraph.

Allerede ved sin ansættelse havde Cummings allerede fortalt, at han kun så sig selv i jobbet et års tid. Kort før dramaet fortalte han, at han ville stoppe i løbet af en måneds tid, men så lang tid holdt han ikke.

Nu står Boris Johnson uden sine nærmeste rådgivere i en kommende tid, hvor det 'hårde Brexit' står for døren, mens coronavirussen buldrer derudad for briterne, der dog øjner et lille lyspunkt, da Boris Johnson melder klar til corona-vaccinedistribution inden jul.