En drillende henvisning fra Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, til et af de store stridspunkter i handelsforhandlingerne mellem briterne og EU er blevet genstand for ophedet diskussion.

Johnson havde iført sig et slips med et diskret fiskemønster, da han juleaftensdag på et pressemøde fortalte om de store linjer i den nye handelsaftale mellem briterne og EU.

Fiskeri anses som en af hovedårsagerne til, at aftalen var så svær at få hevet i land, og meningsdannere har nu svært ved at blive enige om, hvorvidt slipset var god stil eller en smagløs joke.

- Var der nogen, der lagde mærke til, at fjolset havde et slips med fisk på? spørger journalisten Tim Walker, der skriver for det EU-positive The New European, på Twitter.

Foto: POOL Vis mere Foto: POOL

- Det er meningen, at vi allesammen skal synes, at det er sjovt og klogt og så ikke bekymre os for meget om alt det, som vi nu har smidt væk.

På den anden fløj står den tyske korrespondent for tv-stationen ARD Anette Dittert.

- Det her fik mig til at grine. Uanset hvad man synes om Johnson, skriver hun på Twitter, samtidig med at hun deler et billede af slipset.

Under pressemødet lød det blandt andet fra Johnson, at der vil ske en "storslået" stigning i mængden af fisk, som briterne vil få lov at beholde. Det skriver The Guardian.

Aftalen betyder, at EU-lande i en overgangsperiode får ret til fortsat at fiske i britisk farvand, men med en reduktion på 25 procent af den nuværende volumen.

Det er meningen, at parterne skal forhandle om eftertiden i denne overgangsperiode.

