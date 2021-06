I kølvandet på den britiske premierministers bryllup sidder dele af den britiske befolkning tilbage med ét simpelt – omend stort – spørgsmål: Hvordan?

Brylluppet mellem Boris Johnson og Carrie Symonds, som blev planlagt under stor diskretion, udmøntede sig i en katolsk vielse i Westminster Cathedral i London lørdag 29. maj.

Ægteskabet er den britiske premierministers tredje af slagsen, og netop den detalje får nu ifølge The Guardian flere medlemmer af den katolske kirke til at undre sig.

Den katolske kirke anerkender nemlig ikke skilsmisse, og derfor er det som regel heller ikke tilladt at gifte sig igen, så længe tidligere ægtefæller stadig er i live.

Kan nogen forklare mig, hvordan Boris Johnson kan gifte sig i Westminster Cathedral? Mark Drew, katolsk præst

Og det må i den grad siges at være tilfældet for både Boris Johnsons første hustru, Allegra Mostyn-Owen, som han blev skilt fra i 1993, og Marina Wheeler, som premierministeren lod sig skille fra i november sidste år.

»Kan nogen forklare mig, hvordan Boris Johnson, som forlod den katolske kirke, da han gik på Eaton, og som er blevet skilt to gange, kan gifte sig i Westminster Cathedral, mens jeg må fortælle praktiserende katolikker, som er troende og ønsker at gifte sig i kirken for anden gang, at det ikke går?,« skriver præst Mark Drew på Twitter.

Den britiske premierministers nye kone, 33-årige Carrie Symonds (nu Johnson, red.), har offentligt erklæret sin katolske tro, mens premierministeren selv blev født ind i den katolske tro, men senere afviste den til fordel for den anglikanske kirke.

Journalisten Christopher Lamb, som skriver for det katolske magasin Tablet, udtaler i et interview med Radio 5 live, at mange nok vil sidde tilbage med følelsen af, at reglerne ikke gælder for premierministeren.

»Mange vil nok spørge sig selv, hvorfor nogle personer, som er blevet skilt, må gifte sig i kirken, mens andre ikke må.«

Mens nogle undrer sig, er der andre medlemmer af det katolske trossamfund, som ikke ser noget problem i, at Boris Johnson tredje ægteskab fandt sted i den katolske kirke.

Eksempelvis Austen Ivereigh, som har skrevet flere biografier om Pave Frans, og som mener, at Boris Johnsons to tidligere ægteskaber med stor sandsynlighed ikke er blevet anerkendt af den katolske kirke, da hans tidligere ægtefæller ikke var katolske.

Han vurderer derfor, at en 'simpel administrativ proces' er blevet brugt til at erklære de tidligere ægteskaber ugyldige.

Boris Johnson var gift med Marina Wheeler fra 1993 til 2020. Foto: JUSTIN TALLIS

En talsmand for ærkebiskoppen i Westminster understreger desuden, at ærkebiskoppen godkendelse af brylluppet ikke er nødvendig, fordi brylluppet er i overensstemmelse med kirkens love.

»Bruden og brudgommen er begge sognebørn i Westminster Cathedral sogn og døbt katolske,« udtaler han i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Alle nødvendige skridt er taget, og alle formaliteter udført forud for brylluppet. Vi ønsker dem held og lykke.«