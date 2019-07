Den har ikke fået for lidt, siden Boris Johnson blev britisk premierminister onsdag. Bastante meldinger som ’brexit for enhver pris’ og ultimatummer til EU er fløjet gennem luften.

En stil, som briterne tilsyneladende kvitterer for. Boris Johnsons parti, de konservative, er gået massivt frem i meningsmålingerne, siden han trådte til.

Det viser en måling, som The Times bringer søndag.

Siden Boris Johnson indtog Downing Street 10 i onsdags, er det konservative parti gået seks procentpoint frem i meningsmålingerne.

Boris Johnson er populær hos de britiske vælgere. Foto: JACK HILL

De ligger nu på 31 procent – hvilket er hele ti procent mere en oppositionspartiet Labour, der har opbakning fra næstflest vælgere.

Og den fremgang følges op af en offensiv søndag morgen.

Ministeren med ansvar for at forberede et såkaldt no deal-brexit, Michael Gove, skriver i The Times, at man i den britiske regering nu arbejder ud fra en forventning om, at EU ikke vil genforhandle aftalen – og at Storbritannien derfor forlader EU uden en aftale.

The Times beskriver også, hvordan Boris Johnson har nedsat en gruppe af seks ministre – et ’krigskabinet’ – som skal sørge for, at briterne forlader EU den 31. oktober.

Den britiske regering er angiveligt klar til at bruge ’alle nødvendige midler’ for at sikre, at Storbritannien forlader EU.

Og meget tyder på, at briterne rent faktisk opfatter det som et helt reelt scenarie, at man forlader EU uden en aftale.

Avisen The Sun kan søndag fortælle, at Boris Johnson har startet forberedelserne til en informationskampagne rettet mod den britiske befolkning.

En kampagne, som vil koste op mod 83 millioner danske kroner.

Michael Gove forklarer, at Storbritannien nu har kurs mod brexit uden en politisk aftale. Foto: ISABEL INFANTES

Initiativet består af tv-reklamer, en no deal-hjemmeside og pamfletter, som skal husstandsomdeles til 27 millioner adresser.

Formålet med kampagnen er at sikre, at den britiske befolkning ikke går i panik og er klædt på til, hvordan man skal forholde sig, når Storbritannien forlader EU uden en aftale den 31. oktober.

Kampagnen vil blandt andet indeholde informationer om, hvordan man forholder sig til import af varer, hvad man skal være opmærksom på, hvis man rejser ud af landet samt informationer om medicin og fødevarer.

I baggrunden er modstandere af brexit uden en aftale dog begyndt at snakke sammen i det britiske parlament.

Hvad er no deal-brexit? I et no deal-scenarie vil Storbritannien fra den ene dag til den anden gå fra at være et fuldt EU-medlemsland med alt, hvad deraf følger, til at være et ikke-EU land uden for det indre marked og toldunionen, og uden nogle særlige samarbejdsaftaler med EU. Kilde: Udenrigsministeriet

Det skriver The Guardian.

Højtstående parlamentsmedlemmer fra de konservative og oppositionspartiet Labour er begyndt at føre samtaler, som skal munde ud i en aftale om, at man vælter regeringen med et mistillidsvotum, hvis den forsøger at gennemføre brexit uden en aftale.

Men også den indsats lurer Boris Johnson og hans regering på.

The Guardian skriver, at modstandere frygter, at Boris Johnsons popularitet og fremgang i meningsmålingerne kan få ham til at udskrive et parlamentsvalg.

Det vil ske i forsøget på at få styrket sit mandat i den britiske befolkning.

Lykkedes det for ham, kan det i værste fald – for parlamentsmedlemmer, der ikke ønsker et hårdt brexit - ende med en udrensning af brexit-modstandere og et mere brexit-stemt parlament.

Brexitminister Michael Gove understreger, at man fortsat håber på, at EU genåbner forhandlingerne.

EU har dog indtil videre afvist at genåbne forhandlingerne om substansen i den politiske aftale.