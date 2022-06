Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kommer ikke til at ske.

Så enkelt siger den britiske premierminister Boris Johnson det, når han bliver spurgt, om han kommer til at ændre sin væremåde.

Det skriver BBC.

Spørgsmålet kommer efter massiv kritik gennem længere tid, hvor Boris Johnson har holdt fester i ministerboligen i Downing Street, selvom hele landet var lukket ned på grund af corona.

Derudover har flere tidligere medarbejdere stillet sig frem med navn og kritiseret premierministerens etik, hvor blandt andre tidligere minister Jesse Norman har sagt, at premierministeren 'råder over en kultur af laissez faire lovbrud.'

Senest har Johnson med nød og næppe undgået at ryge på en mistillidsafstemning blandt de konservative medlemmer af parlamentet. Hele 40 procent stemte imod Johnson. Det er en kritik, han ifølge ham selv modtager 'oprigtigt og ærligt'.

I interviewet med BBC siger premierministeren dog, at 'man som leder må prøve at skelne mellem kritik, der betyder noget, og kritik, der ikke betyder noget.'

Til det faktum, at 40 procent af hans partifæller i parlamentet viser mistillid til ham, siger han:

»Lad os prøve at se det på en mere optimistisk måde. Faktisk skete der det, at jeg har fået fornyet mit mandat fra mine kolleger, og det har jeg tænkt mig at levere på,« siger han.