Den britiske premierminister, Boris Johnson, vil under ingen omstændigheder bede EU om en udskydelse af brexit. Det siger han i en udtalelse foran embedsboligen i Downing Street i London.

Han siger samtidig, at han ikke ønsker valg i Storbritannien, og at sandsynligheden for at lande en aftale med EU er steget.

/Ritzau/