Premierminister Boris Johnson vil torsdag holde en tale til den britiske befolkning.

I talen vil Boris Johnson fortælle, at han ønsker et valg til parlamentet.

Det skriver Sky News på Twitter.

Den konservative premierminister betragter ifølge mediet torsdag som den 'første dag i valgkampen.'

No. 10 says it considers today "the first day of the election campaign" after Prime Minister Boris Johnson's attempt to trigger an early general election failed after his motion did not secure the required support of two-thirds of MPs with the commons voting 298 to 56 — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) September 5, 2019

Under en ophedet debat i parlamentet onsdag, fremsatte Boris Johnson et forslag om et valg 15. oktober, men blev nedstemt.

Boris Johnson vil også erklære, at en udsættelse af brexit vil undergrave det historisk vigtige demokratiske valg.

Det sker efter at et flertal i parlamentet har besluttet, at Storbritannien skal ansøge om en udsættelse af brexit på tre måneder til 31. januar - med mindre Boris Johnson når at få en aftale i stand med EU inden nden nuværende deadline, som er 31. oktober.

Boris Johnson vil ifølge Reuters videre kalde oppositionens leder, Labours Jeremy Corbyns, afvisning af et valg 'for en fej fornærmelse af demokratiet'.

Opdateres...