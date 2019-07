De internationale finansmarkeder reagerer negativt på signaler fra den britiske regering. Pundet rasler ned.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, siger, at der er alle muligheder for for at indgå en ny brexitaftale med EU.

Men de internationale finansmarkeder lader sig ikke berolige. Det britiske pund falder mandag til det laveste niveau i 28 måneder som følge af usikkerheden om brexit.

- Det, vi ønsker, er at gøre det helt klart, at bagstopperen ikke dur, den er død, den er nødt til at udgå, siger Johnson under et besøg i Skotland mandag ifølge Reuters.

- Aftalen om tilbagetrækning er død, den må væk. Men der er plads til en ny aftale, fastholder han.

Bagstopperen, som den tidligere premierminister Theresa May aftalte med EU, skulle forhindre, at der opstår en hård grænse mellem Irland og Nordirland, når Storbritannien forlader EU. Nordirland er en provins i Storbritannien.

Aftalen er forhadt blandt britiske EU-modstandere, fordi den kan tvinge Storbritannien til at forblive i den europæiske toldunion i en længere årrække.

- Det, som vi ønsker, er at opbygge et nyt partnerskab (med EU red.) med alle de ting, der betyder noget for os, så som at samarbejde om forsvar, sikkerhed, efterretninger, kultur, videnskabeligt samarbejde, ja, alt det man kunne forvente, siger Johnson.

Michael Gove, der som minister har fået ansvar for at berede vejen til brexit, konstaterede ellers tidligere mandag, at det mest sandsynlige er, at Storbritannien forlader EU 31. oktober helt uden en aftale.

Finansmarkederne har mandag reageret ved at gøre det britiske pund en procent mindre værd. Der er en stærk fornemmelse blandt mange investorer, at Storbritannien allerede nu er havnet i en recession på grund af brexit.

- Får vi en aftale og dermed et ordentligt brexit, så tror vi på en pæn pundstyrkelse. Omvendt vil et aftaleløst brexit, hvor briterne crasher ud af EU, føre til en massiv svækkelse af pundet, vurderer senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj.

Det kan betyde, at pundet nærmer sig syv en halv krone eller samme kurs som euroen.

- Hvis vi får en yderligere forlængelse eller nyvalg, så vil pundet nok fortsat handles omkring det nuværende niveau, siger han.

/ritzau/